Милиция отказывается отдавать Тихановской листы с 1500 подписями
Правоохранительные органы отказываются передавать Светлане Тихановской подписные листы с собранными в ее поддержку 1,5 тыс. подписями.
Подписные листы оказались у сотрудников милиции после задержания в минувшее воскресенье члена инициативной группы Олега Бобровского.
Как сообщает Радио Свобода, Бобровский был задержан в воскресенье за неправильную парковку в районе Комаровского рынка в Минске. Милиция также эвакуировала автомобиль активиста. В понедельник Бобровский был приговорен к 20 суткам административного ареста за неуважение к суду. Листы с подписями милиция не отдала.
08:23 10/06/2020
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