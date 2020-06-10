В возрасте 55 лет умер президент Бурунди Пьер Нкурунзиза









6 июня Нкурунзиза почувствовал себя плохо и был доставлен в клинику в городе Карузи на востоке страны. Там его состояние несколько улучшилось, но в понедельник наступило резкое ухудшение. Усилия реаниматологов не помогли, сообщает BBC





Нкурунзиза, который управлял африканской страной с 2005 года, был большим поклонником футбола. Он сам играл за любительскую команду, был дипломированным тренером, а также по слухам из личных средств финансировал клуб высшей лиги.





20 мая в Бурунди прошли президентские выборы, на которых победил выбранный Нкурунзизой преемник Эваристе Ндаишимие.