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Эксперт: Лукашенко напоминает «голого короля», которому не на что опереться, кроме штыков

Александр Лукашенко перешел к силовому сценарию, чтобы сохранить себе кресло Президента Беларуси после очередных выборов 9-го августа.


Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» высказал заместитель председателя Минского городского комитета, член ЦК Белорусской партии левых «Справедливый мир» Павел Каторжевский, комментируя очередные обвинения в адрес потенциального кандидата в президенты, гомельского блогера Сергея Тихановского.

«Действия в отношении Сергея Тихановского и предъявленные ему обвинения, на мой взгляд, не имеют ничего общего ни с законностью, ни с принципом презумпции невиновности, ни со здравым смыслом. Электоральный рейтинг Лукашенко на данный момент колеблется в пределах статистической погрешности и власть прекрасно это осознаёт. Поскольку видимые успехи в экономике, сфере социального обеспечения и государственном строительстве просто-напросто отсутствуют, для переназначения действующего Главы государства на очередной срок был выбран силовой сценарий, включающий провокации, угрозы и другие нечистоплотные методы политической конкуренции», - отметил он.

Каторжевский уверен, что в ситуации с Тихановским однозначно присутствует месседж, обращённый к остальным кандидатам и ко всем несогласным с существующим курсом.

«Лукашенко и его окружение оказались в такой ситуации, когда хороших решений нет и не может быть. Любые действия и заявления высших должностных лиц начали вызывать противодействие со стороны граждан, а бездействие – шквал критики и рост протестной активности. И чем больше репрессивных мер принимается в отношении протестующих, тем больше казавшийся ещё вчера всесильным правитель-бонапартист начинает напоминать “голого короля”, которому больше не на что опереться, кроме штыков», - добавил он.

В свете вышесказанного, обращает внимание Каторжевский, многие чиновники уже стали задумываться, «стоит ли брать на себя накопившийся за 25 лет груз проблем и становиться соучастниками происходящего, тем самым противопоставляя себя огромному большинству населения».

«Ведь неспроста господин Кобяков, бывший премьер-министр, устроил недавно показную демонстрацию лояльности», - указал он.

Эксперт настаивает, что ситуацию усугубляют противоречивые выступления Лукашенко, который, с одной стороны обещает бороться за социальную справедливость и противодействовать приватизации, а с другой стороны, проводит неолиберальную экономическую поли ку, ухудшающую социальное самочувствие граждан.

«Уточню, что Сергей и Светлана Тихановские консолидировали не оппозицию, а протестный электорат совершенно разных взглядов. В сочетании с возможным и вполне вероятным участием Бабарико и Цепкало в президентских выборах, которые оттягивают у Лукашенко умеренный и отчасти пророссийски настроенный электорат, это даёт синтез всех форм протеста, как уличного, так и электорального. Положение человека, называющего себя президентом, выглядит как попытка усидеть на табуретке с одной ножкой», - убежден он.

Собеседник «Политринга» не иcключает, что 9 августа «нарисовать нужные цифры и разобраться с гипотетическими “площадными” протестами у власти», может и получится, но вряд ли ещё один срок Лукашенко составит 5 лет, как это предусмотрено Конституцией.
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