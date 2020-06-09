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Дело Тихановского. Правозащитники признали всех задержанных политзаключенными

Белорусские правозащитники требуют незамедлительно освободить всех задержанных по «делу Тихановского» и провести объективное расследование действий сотрудников милиции на пикете в Гродно 29 мая. Об этом пишет ПЦ «Вясна».

Правозащитники привели подробные факты и доводы, которые доказывают, что пикет по сбору подписей в поддержку выдвижения Светланы Тихановской кандидатом в президенты происходил мирно, без нарушений общественного порядка, соответствовал как требованиям национального законодательства, так и стандартам мирных собраний.


В соответствии со статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, признается право на мирные собрания. Согласно статье 19 Пакта, каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или через печати либо художественных форм выражения, либо другими способами по своему выбору.

Анализ видеозаписей событий и свидетельств очевидцев позволяют сделать выводы об отсутствии оснований для задержания С. Тихановского, перечисленных в УПК Республики Беларусь, что свидетельствует о произвольном и незаконном задержании С. Тихановского, а потому к обвинению участников пикета в применении насилия в отношении сотрудников милиции в связи с осуществлением ими законной деятельности следует подходить критически.

Все перечисленные выше факты позволяют сделать выводы, о наличии политического мотива у стороны властей в преследовании членов инициативной группы Светланы Тихановской, направленных на недобровольное прекращение или изменение их публичной деятельности, а также создание препятствий для выдвижения Светланы Тихановской в качестве кандидата в президенты.


Согласно п. 3.1 Руководства по определению понятия “политический заключенный”, утвержденному белорусским правозащитным сообществом на ІІІ правозащитном форуме, лишение свободы в связи с ненасильственным осуществлением свобод, гарантированных международными нормами права в области прав человека, является основанием для признания такой личности политическим заключенным с требованием немедленного освобождения.

Это позволяет нам заявить, что уголовное преследование Сергея Тихановского, Дмитрия Фурманова, Вергилия Ушака, Александра Арановича, Василия Бобровского, Артем Сакова и Владимира Наумика является политически мотивированным, а сами перечисленные лица - политическими заключенными.

В связи с этим, мы представители белорусских правозащитных организаций, требуем от властей Беларуси:

немедленного освобождения Сергея Тихановского, Дмитрия Фурманова, Вергилия Ушака, Александра Арановича, Василия Бобровского, Артема Сакова и Владимира Наумика и прекращения уголовного преследования в отношении них по статье 342 УК;

немедленного объективного независимого расследования действий сотрудников милиции и тех участников пикета, которые нарушили закон и права граждан, с обеспечением им всех уголовно-процессуальных гарантий.
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