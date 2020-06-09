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Мнение: Вот он — боевой отряд по свержению власти!

Александр Лукашенко решил очередной раз попугать народ. А вместо этого выдал все свои страхи.

В последнее время — что ни день, то обязательно совещание Александра Григорьевича с силовым блоком. Направо-налево звучат распоряжения разобраться, наказать, привлечь... То про кровавые сценарии вспомнит, то вовсе про боевиков.

9 июня тоже не стало исключением.

– Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей, — описывал ужасы Александр Григорьевич.

Вот уж поистине у страха глаза велики.

Смотришь на эти длинные очереди часами стоящих белорусов — и так и видишь вооруженные отряды боевиков с непреодолимым желанием устроить побоище на площади. И возглавляет их, конечно же, 81-летняя Галина Филипповна или же 63-летняя пенсионерка из Гродно, от одного только вида которой падают милиционеры.

Вот он — боевой отряд по свержению власти!


Фото Игорь Мелешко

Но это нам ситуация кажется комичной. Поверьте, в глазах Лукашенко каждый стоящий на подпись — уже готовый боевик для площади. Он смотрит на эти очереди — а видит картину вербовки в отряды сопротивления.

Потому что страшно. Страшно и тошно. Тошно, от того, что очень хорошо знает сегодняшнюю цену народной поддержки. По той же причине и страшно.

А что бывает, когда Александра Григорьевича «тошнит от демократии», известно.

— Чего так все удивляются: «як Лукашенка адкажа»? Ответ будет один, вы прекрасно понимаете, — предупредил руководитель страны.

Да, все прекрасно понимают. За 26 лет ни у кого не осталось иллюзий. Дубину достали. Вот только спрятать собственный страх никак не получается.
Анстасия Зеленкова, gazetaby.com
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