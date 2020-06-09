“Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей. Чему тут удивляться? Чего так все удивляются: “як Лукашэнка адкажа”? Ответ будет один, вы прекрасно понимаете”.





Комментирует председатель Верховного Совета 12 созыва Мечислав Гриб.





- Смысл этого заявления заключается в том, что на силовые действия со стороны оппозиции последуют мощные силовые действия со стороны власти.





Сегодня же Лукашенко не детализировал, не говорил про расстрелы, как в Андижане. Законно избранный президент не может обещать или угрожать тем, что выходит за рамки его полномочий, предусмотренных Конституцией. Конституция Республики Беларусь (в любых редакциях, даже в последних, не совсем законных) не дает права законно избранному президенту РБ отдавать распоряжение о применении огнестрельного оружия против демонстрантов, нет там такого. Следовательно, угрозы применения оружия – это злоупотребление властью и служебными полномочиями. Такая угроза, высказанная публично, уже имеет признаки состава уголовного преступления.





Завершение президентской кампании-2010. 19 декабря 2010 года, Минск, Дом правительства. Максим Мирович





По моему мнению, человек, высказывающий угрозы применения огнестрельного оружия против демонстрантов, людей не согласных с его политикой, не может быть зарегистрирован кандидатом в президенты.





Если бы Центральная избирательная комиссия, Конституционный суд, Генпрокурор работали в соответствии с законодательством, то человека, делающего подобные заявления и высказывающие такие угрозы в адрес избирателей, нельзя регистрировать кандидатом в президенты. Сделай хоть чуть близко подобное альтернативный претендент, то его мгновенно сняли бы с выборов.





- Значит, Лукашенко выбрал силовой сценарий президентской кампании?





– С самого начала выбран силовой вариант проведения президентской кампании, если ее так можно назвать: будут закручивать гайки, притягивать за уши обвинения, задерживать организаторов, держать их за решеткой до выборов (потом могут выпустить).





Сегодня серьезных обвинений Сергею Тихановскому не предъявлено. Никаких доказательств вины мы не видели. Да, упал сотрудник милиции, какие повреждения его здоровью причинены – легкие, тяжкие, менее тяжкие? Возможно, повреждения он и получил, но не такие серьезные, судя по публикациям прессы. А Тихановского будут держать за решеткой. Держат его не за инцидент в Гродно, а чтобы не ездил по стране и не давал возможности людям высказаться о реальной ситуации.





- Зачем Лукашенко силовой сценарий, если он не боится?





– Лукашенко гуляет в эти игры, он по природе игрок. А во-вторых, все его действия продиктованы страхом потерять власть. Потерять власть – значит, потерять все. Но Лукашенко стремится не показывать свой страх на публике, хотя на самом деле очень боится. Если еще на экраны он выйдет с трясущимися руками и коленями, считай – власти уже нет: силовой блок сразу от него отвернется, зачем ему такой трус? Он знает, что такое политика: сегодня власть твоя, а завтра – ты за бортом, мгновенно все может перевернуться.





-Тормоз в виде Запада и России не предотвратит повторение кровавого сценария?





-Тормоз не сработает. Россия вообще заявляет, что никак не участвует в президентской кампании. Лично я не думаю, что выборы в Беларуси совсем не интересны руководству России, – интересны, отслеживаются.





Запад и раньше ничего толкового не сделал: может принимать резолюции, вводить некие ограничения, может запретить кому-то из чиновников въезд в страны Евросоюза. Все это ничего серьезного не означает: сегодня ввели, завтра отменили.







