Белоруская машина: дома у Андрея Новикова проходит обыск, где он сам - до сих пор точно неизвестно
Вечером 9 июня сотрудники Поставского РОВД проводят обыск в доме арестованного Андрея Новикова, который помогал 1 июня в Глубоком организовать пикет по сбору подписей за потенциального кандидата на пост президента Светлану Тихановскую.
Андрей Новиков в суде. Фото Радио Рация
Об этом пишет spring96.org
Тогда все прошло спокойно, но 6 июня мужчину задержали в Поставском районе. Его жена Ольга долгое время не могла узнать хоть какую-нибудь информацию о судьбе мужа. На днях стало известно, что в Минске состоялся суд над Андреем Новиковым. Предполагается, что сейчас он содержится в ИВС.
На Поставщине задержан Андрей Новиков, его отвезли в столичный ИВС
Как сообщает "Витебская весна", 6 июня в деревне Прусы Поставского района за участие в пикете по сбору подписей был задержан местный активист Андрей Новиков.
Напомним, Андрей Новиков - бывший сотрудник МВД, гражданин России. Ранее Поставский суд наказывал мужчину штрафом в размере 30 базовых величин по статье 23.34 КоАП - за интервью блогеру "Страны для жизни" Сергею Тихановскому.
Дома у него осталась жена и двое несовершеннолетних детей.
19:29 09/06/2020
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