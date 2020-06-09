Андрей Новиков в суде. Фото Радио Рация





Тогда все прошло спокойно, но 6 июня мужчину задержали в Поставском районе. Его жена Ольга долгое время не могла узнать хоть какую-нибудь информацию о судьбе мужа. На днях стало известно, что в Минске состоялся суд над Андреем Новиковым. Предполагается, что сейчас он содержится в ИВС.









На Поставщине задержан Андрей Новиков, его отвезли в столичный ИВС

Как сообщает "Витебская весна", 6 июня в деревне Прусы Поставского района за участие в пикете по сбору подписей был задержан местный активист Андрей Новиков.





Напомним, Андрей Новиков - бывший сотрудник МВД, гражданин России. Ранее Поставский суд наказывал мужчину штрафом в размере 30 базовых величин по статье 23.34 КоАП - за интервью блогеру "Страны для жизни" Сергею Тихановскому.





Дома у него осталась жена и двое несовершеннолетних детей.



