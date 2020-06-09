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Премьер Литвы Сквернялис: мы не будем заламывать руки соседям в вопросе БелАЭС

На фоне дискуссий Балтийских стран о торговле электроэнергией с Беларусью после запуска БелАЭС в Остроце, премьер Саулюс Сквернялис заявил, что Литва постарается сделать все, чтобы энергия, произведенная на считающейся небезопасной станции, не попала в Литву, но не будет "заламывать руки" соседям в этом вопросе.

Astravo atominė elektrinė© DELFI / Kiril Čachovskij 

"До периода согласования нужно сделать все, чтобы технически электроэнергия с этой станции не могла попадать на литовский рынок. Для этого внесены изменения не только в методику, которую, надеюсь, удастся принять вместе с политической декларацией, но это является общим решением Литвы, Латвии, Польши и Еврокомиссии", – заявил С. Сквернялис журналистам во вторник. 

 "Надеюсь, что это будет сделано. Мы не будем "заламывать" руки партнерам, соседям – это точно не тот путь, хотя кое-кто считает, что мы должны это сделать", – добавил он. В последние дни дискуссии в Литве вызвал проект соглашения Балтийских стран по электроэнергии, производимой БелАЭС, позволит предотвратить доступ электроэнергии с этой станции на рынок Балтийских стран. Он не обязывает Латвию и Эстонию не закупать электроэнергию с БелАЭС в Островце. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью BNS на минувшей неделе критиковал проект соглашения Балтийских стран, подготовленный Минэнерго, утверждая, что он не отвечает интересам Литвы. 


Минэнерго и администрация президента Литвы защищают проект. Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас во вторник заявил, что правительство не примет никаких решений, которые не позволят реализовать "анти-островецкий закон". В среду правительство Литвы обсуждало совместное соглашение стран Балтии о торговле электроэнергией с Беларусью и другими третьими странами, но не приняло решений по нему.
ru.delfi.lt
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