Astravo atominė elektrinė© DELFI / Kiril Čachovskij





"До периода согласования нужно сделать все, чтобы технически электроэнергия с этой станции не могла попадать на литовский рынок. Для этого внесены изменения не только в методику, которую, надеюсь, удастся принять вместе с политической декларацией, но это является общим решением Литвы, Латвии, Польши и Еврокомиссии", – заявил С. Сквернялис журналистам во вторник.





"Надеюсь, что это будет сделано. Мы не будем "заламывать" руки партнерам, соседям – это точно не тот путь, хотя кое-кто считает, что мы должны это сделать", – добавил он. В последние дни дискуссии в Литве вызвал проект соглашения Балтийских стран по электроэнергии, производимой БелАЭС, позволит предотвратить доступ электроэнергии с этой станции на рынок Балтийских стран. Он не обязывает Латвию и Эстонию не закупать электроэнергию с БелАЭС в Островце. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью BNS на минувшей неделе критиковал проект соглашения Балтийских стран, подготовленный Минэнерго, утверждая, что он не отвечает интересам Литвы.









Минэнерго и администрация президента Литвы защищают проект. Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас во вторник заявил, что правительство не примет никаких решений, которые не позволят реализовать "анти-островецкий закон". В среду правительство Литвы обсуждало совместное соглашение стран Балтии о торговле электроэнергией с Беларусью и другими третьими странами, но не приняло решений по нему.



