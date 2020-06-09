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Бабарико анонсировал инициативу «Честные люди»

Претендент в кандидаты в президенты Беларуси Виктор Бабарико анонсировал гражданскую инициативу «Честные люди».

«Цель платформы – обеспечить право каждого человека на свободное участие в честных выборах и получение правдивой информации о выборах президента нашей страны», - говорится в обращении Бабарико.

Идея инициативы сводится к тому, чтобы, используя современные технологии, найти активистов, готовых попытаться стать членом участковой избирательной комиссии, и честных людей, имеющих мужество сообщить о нарушениях избирательного законодательства.


Инициатива имеет аккаунты во всех крупных соцсетях. И, как утверждает Виктор Бабарико, уже набрала коло 1 тыс. честных людей в свои ряды.

«Честные люди» Бабарико созвучны с анонсированной инициативой Наблюдатель 2020, в рамках которой гражданам помимо прочего предлагается стать наблюдателями на этих выборах.
afn.by
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