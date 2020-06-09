Бабарико анонсировал инициативу «Честные люди»

«Цель платформы – обеспечить право каждого человека на свободное участие в честных выборах и получение правдивой информации о выборах президента нашей страны», - говорится в обращении Бабарико.





Идея инициативы сводится к тому, чтобы, используя современные технологии, найти активистов, готовых попытаться стать членом участковой избирательной комиссии, и честных людей, имеющих мужество сообщить о нарушениях избирательного законодательства.









Инициатива имеет аккаунты во всех крупных соцсетях. И, как утверждает Виктор Бабарико, уже набрала коло 1 тыс. честных людей в свои ряды.





«Честные люди» Бабарико созвучны с анонсированной инициативой Наблюдатель 2020, в рамках которой гражданам помимо прочего предлагается стать наблюдателями на этих выборах.



