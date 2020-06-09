Дмитриев: «Зато сейчас есть насилие над мнением общества»

– Обвинение Сергея Тихановского по 342 статье УК используют исключительно для политического давления. Также как это делали и десять лет назад, когда я был осужден по той же статье, – говорит Андрей Дмитриев, который в 2010 возглавлял штаб кандидата в президенты Владимтра Некляева. – Мы все видели видео. Там нет насилия над милиционером.









Зато сейчас есть насилие над мнением общества и гражданскими правами человека. Это реакция власти на правду, которую уже невозможно прятать, пишет gazetaby.com





Те, кого сегодня за это арестовывают – не преступники, а просто белорусы, которые хотят сегодня участвовать в своём будущем.



