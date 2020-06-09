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Топишь за честные выборы? Стань наблюдателем

В байнете запущен проект, на котором собрана вся информация и даны разъяснения по поводу того, как стать наблюдателем на проходящих в стране президентских выборах.

Топишь за честные выборы? Стань наблюдателем
Проект создан «Командой инициативных людей с целью расширения возможностей граждан Беларуси участия в Выборах Президента Республики Беларусь в 2020 году». Проект является некоммерческим — ни заявитель, ни кандидат не несут никаких финансовых затрат.

«Наблюдатель – это человек, который следит за происходящим на избирательном участке, фиксирует нарушения, составляет заявления и жалобы, а в случае серьезных нарушений — направляет их в вышестоящие избирательные комиссии, прокуратуру, суд», - разъясняет сайт Наблюдатель 2020.

По сути, задача проекта привлечь инициативных граждан страны к процессу наблюдения за выборами и помочь им выполнить необходимые юридические процедуры. Кроме того, проект может выполнять и роль координационного центра.


«Для проведения честных выборов, необходимы наблюдатели и представители в участковые комиссии. Этими людьми может стать каждый из нас. Всего задействовано около 6000 участков. На каждый участок нужно минимум 2 человека. Для получения эффекта, нужно взять под наблюдение 80% участков. Необходимы наблюдатели и на выездные голосования», - говорится в комментарии на сайте проекта.

Помимо наблюдения активные граждане помогут предпринять попытку стать представителем в участковой комиссии, для чего потребуется сбор подписей в свою поддержку и подача документов не позднее 21 июня.
АФН
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