Лукашенко уходит в силовой сценарий сохранения власти





"Угрозы сегодня сыплются со всех сторон: в адрес государственных служащих, руководителей участковых комиссий, которые проводили парламентские выборы, в адрес их семей. Со всех сторон угрозы. Это что такое? Я попрошу правоохранительные органы, особенно генерального прокурора, председателя Следственного комитета, министра внутренних дел, обратить на это самое серьезное внимание. Если идут угрозы - это уголовное нарушение, которое преследуется по уголовному праву", - заявил Лукашенко.





На одном из заседаний ЦИК Лидия Ермошина утверждала, что ее шантажировали и требовали $24 тыс. за отказ от публикации компрометирующих ее сведений. Кроме того, она заявила, что блогер Сергей Тихановский угрожал ей намерением провести пикет возле ее дома, а саму кампанию «Стоп, таракан!» она расценивает как угрозу физической расправы в свой адрес.





По словам Лукашенко, все события развиваются по заранее продуманному сценарию, причем их участники - всего лишь исполнители, у которых есть хозяева с деньгами.









"Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей. Чему тут удивляться? Чего так все удивляются: "як Лукашенка адкажа"? Ответ будет один, вы прекрасно понимаете", - предупредил белорусский правитель.





"Мы это уже проходили. Мы не допустили раскола тогда в обществе, не допустим и теперь. И сегодня намерены предпринять адекватные меры, чтобы сохранить мир и стабильность в нашем государстве. Для этого надо четко понимать, на что готовы пойти отдельные кандидаты в кандидаты для достижения своей цели. Какие ресурсы они задействуют для повышения своего рейтинга. Не создаст ли это дополнительные угрозы?", - резюмировал он.