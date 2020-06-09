Лукашенко уходит в силовой сценарий сохранения власти
На прошедшем сегодня совещании в Минске Лукашенко разыграл запущенную главой ЦИК Лидией Ермошиной заготовку об угрозах, чтобы оправдать предложенное силовым ведомствам укрепление стабильности "с учетом вероятности обострения ситуации на любом этапе избирательного процесса".
"Угрозы сегодня сыплются со всех сторон: в адрес государственных служащих, руководителей участковых комиссий, которые проводили парламентские выборы, в адрес их семей. Со всех сторон угрозы. Это что такое? Я попрошу правоохранительные органы, особенно генерального прокурора, председателя Следственного комитета, министра внутренних дел, обратить на это самое серьезное внимание. Если идут угрозы - это уголовное нарушение, которое преследуется по уголовному праву", - заявил Лукашенко.
На одном из заседаний ЦИК Лидия Ермошина утверждала, что ее шантажировали и требовали $24 тыс. за отказ от публикации компрометирующих ее сведений. Кроме того, она заявила, что блогер Сергей Тихановский угрожал ей намерением провести пикет возле ее дома, а саму кампанию «Стоп, таракан!» она расценивает как угрозу физической расправы в свой адрес.
По словам Лукашенко, все события развиваются по заранее продуманному сценарию, причем их участники - всего лишь исполнители, у которых есть хозяева с деньгами.
"Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей. Чему тут удивляться? Чего так все удивляются: "як Лукашенка адкажа"? Ответ будет один, вы прекрасно понимаете", - предупредил белорусский правитель.
"Мы это уже проходили. Мы не допустили раскола тогда в обществе, не допустим и теперь. И сегодня намерены предпринять адекватные меры, чтобы сохранить мир и стабильность в нашем государстве. Для этого надо четко понимать, на что готовы пойти отдельные кандидаты в кандидаты для достижения своей цели. Какие ресурсы они задействуют для повышения своего рейтинга. Не создаст ли это дополнительные угрозы?", - резюмировал он.
Источник: АФН
14:30 09/06/2020
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