230 тысяч и одна подпись, которой никогда не будет...

Федор Михайлович Достоевский когда-то сказал, что сострадание есть высочайшая форма человеческого существования. Если вы интересуетесь общественной жизнью, то могли заметить, что на сайте Виктора Бабарико, пикеты за которого совсем недавно прошли в Волковыске, есть счетчик уже собранных подписей, и с недавнего времени там не круглая сумма, а заканчивающая на единицу. И это неспроста - та самая единица, это подпись, которую уже никогда не получит претендент в кандидаты, но за ней кроется и трагедия одной отдельной взятой семьи и демонстрируется отношение Виктора Дмитриевича к людям и простому человеческому горю.





Буквально вчера у одного из членов инициативной группы случилось несчастье - от коронавируса умерла мама, об этом мужчина сообщил в группе в вайбере, прикрепив фото заполненной строки бланка, где не хватало только одного - подписи. Молодой человек ждал своего самого главного подписчика - маму, ей оставалось только поставить подпись, она должна была приехать из больницы и сделать это, но из-за коронавируса уже никогда не сделает.





Несмотря на плотный и напряженный график, Виктор Бабарико нашел время, чтобы выразить свои соболезнования и добавить символическую единичку к количеству уже собранных 230 тысяч подписей.





А теперь вспомните, выразил ли президент соболезнование хотя бы одной семье умершего от COVID-19 медика или посетил больницу? Ну, и чего стоит только реакция на одну из первых смертей выраженная словами: "чего ты ходишь по улице, а тем более на работу?" и, тем более, обсуждение на всю страну лишнего веса одного из умерших. Жаль, что трактором, баней и 50 граммами не вылечить черствость и безразличие к проблемам простых людей.