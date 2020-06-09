+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

230 тысяч и одна подпись, которой никогда не будет...

Счетчик собранных подписей на сайте Виктора Бабарико стал не круглым. Почему?

230 тысяч и одна подпись, которой никогда не будет...
Федор Михайлович Достоевский когда-то сказал, что сострадание есть высочайшая форма человеческого существования. Если вы интересуетесь общественной жизнью, то могли заметить, что на сайте Виктора Бабарико, пикеты за которого совсем недавно прошли в Волковыске, есть счетчик уже собранных подписей, и с недавнего времени там не круглая сумма, а заканчивающая на единицу. И это неспроста - та самая единица, это подпись, которую уже никогда не получит претендент в кандидаты, но за ней кроется и трагедия одной отдельной взятой семьи и демонстрируется отношение Виктора Дмитриевича к людям и простому человеческому горю.

Буквально вчера у одного из членов инициативной группы случилось несчастье - от коронавируса умерла мама, об этом мужчина сообщил в группе в вайбере, прикрепив фото заполненной строки бланка, где не хватало только одного - подписи. Молодой человек ждал своего самого главного подписчика - маму, ей оставалось только поставить подпись, она должна была приехать из больницы и сделать это, но из-за коронавируса уже никогда не сделает.

 
Несмотря на плотный и напряженный график, Виктор Бабарико нашел время, чтобы выразить свои соболезнования и добавить символическую единичку к количеству уже собранных 230 тысяч подписей.

А теперь вспомните, выразил ли президент соболезнование хотя бы одной семье умершего от COVID-19 медика или посетил больницу? Ну, и чего стоит только реакция на одну из первых смертей выраженная словами: "чего ты ходишь по улице, а тем более на работу?" и, тем более, обсуждение на всю страну лишнего веса одного из умерших. Жаль, что трактором, баней и 50 граммами не вылечить черствость и безразличие к проблемам простых людей.
Volkovysk.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Смертоносные пророчества Властелина судеб
Павел Знавец
Будет ли он отстреливаться?
Никита Ванин
За благоразумие!
Ольга Карач
ДИВАННЫЕ ВОЙСКА ЛУКАШЕНКО С ОБЫСКОМ У ТИХАНОВСКОГО
Михаил Пастухов
ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛСЯ НОВЫЙ КОАП?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Советы Лукашенко, Бабарико, Тихановскому...
Игорь Драко
Нас ждут раскол и распри. Плохо будет...


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru