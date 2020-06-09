Поскольку на проведение традиционных социологических исследований недавно было наложено табу, мы решили пойти другим путем. Уже третьи выборы подряд мы составляем рейтинг интереса белорусской аудитории к политикам, которые планируют занять пост президента. Результаты будут гораздо точнее любого опроса, ведь частотность поисковых систем – самый беспристрастный судья. Чтобы не довольствоваться сухими цифрами, в этот раз мы решили пойти дальше и сравнить популярность наших кандидатов в кандидаты с известными людьми из отечественного спорта и шоу-бизнеса, пишет "Телеграф"





Сразу отметим, что в рейтинг аналитики digital-агентства GUSAROV преднамеренно не включили действующего главу государства Александра Лукашенко. Искать среди запросов настолько известных личностей не имеет смысла. Рейтинг формировался на основании суммарной частотности запросов (общее количество) от пользователей из Беларуси в поисковых системах Яндекс и Google.









Пару слов о методике исследования: мы определили список самых известных медийных персон страны – спортсменов и представителей шоу-бизнеса – на основании частотности. После этого выборочная проверка проводилась вручную. Частотность мы определяли по общему соответствию в Яндекс с помощью сервиса Wordstat. Для проверки использовалась программа Key Collector, позволяющая анализировать и оценивать ключевые фразы. Частотность запросов в Google специалисты получают из Google-планировщика. Поскольку там берутся среднестатистические данные, которые не способны отразить точную динамику, мы применили коэффициенты по доле использования поисковых систем в Беларуси на основе данных сервиса radar.yandex.ru. К примеру, доля пользователей Яндекс составила 30,9%, что позволяет определить популярность по иным поисковым системам.





Отметим несколько любопытных тенденций. Во-первых, интерес к будущим претендентам на президентский пост заметно вырос. В общем списке популярности на первой позиции предсказуемо Макс Корж, но лидер среди политиков Виктор Бабарико уступает ему всего полторы тысячи запросов. В общий ТОП-5 вошел и Валерий Цепкало.









Второй момент – это миф о самой спортивной нации в мире. Если популярность Тимы Белорусских, Дмитрия Колдуна или Влада Бумаги измеряется десятка ысяч запросов в месяц, то у самого популярного представителя отечественного спорта, Арины Соболенко, этот показатель едва превысил 5000. Примерно такие же цифры у Героя Беларуси Дарьи Домрачевой. У Виктории Азаренко – чуть больше 3000. Для сравнения, у Сергея Тихановского – больше 10 000 запросов в месяц. Интерес к спортсменам из рейтинга сейчас не такой пристальный, как накануне Олимпиад и чемпионатов мира или Европы. Последние высказывания Маргариты Махневой, Марины Литвинчук и Вадима Девятовского вызвали споры в обществе и множество комментариев в интернете.





Пока мы продолжаем наблюдать за президентской гонкой-2020, интерес к персоне будущих кандидатов растет. Даже такие известные белорусы, как Александр Солодуха или Ольга Корбут уступают по популярности большинству политиков. Мы продолжим наблюдать за динамикой популярности и проведем повторное исследование, уже накануне выборов.