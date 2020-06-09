Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





Стефанович напоминает: в 2005 году по ст. 342 УК судили Павла Северинца и Николая Статкевича за организацию в октябре 2004 года уличных акций несогласия с результатами референдума по изменению Конституции. Суд выяснил, что из-за действий политиков остановился общественный транспорт — демонстранты на несколько минут вышли на проезжую часть. За это Северинца и Статкевича наказали тремя годами «химии», по амнистии срок сократили до двух лет прямо в суде.





По этой же статье судили участников «Плошчы-2010»: кандидата в президенты Владимира Некляева, Анастасию Положанко, Андрея Дмитриева, Александра Федуту, Ирину Халип и других.





В ситуации с Тихановским Следственный комитет заявил, что в Гродно было организовано «незаконное общественное мероприятие, митинг, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции».





— Но на видео из Гродно мы видим, что Тихановский организовал не «групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок», а пикет по сбору подписей, который проходил в соответствии с Избирательным кодексом в месте, не запрещенном Гродненским исполкомом. Да, можно трактовать, как Лидия Ермошина, что это был не пикет по сбору подписей, а несанкционированное массовое мероприятие, но это все очень спорно в контексте того, что мы услышали от нее же, что у нас досрочной агитации в законодательстве нет, как оказывается, и можно про кого угодно говорить все что угодно. И претензии, что на пикетах высказываются плохо про президента… Ну извините, а президент про других по телевизору высказывается — и это нормально. Ну, а люди высказываются на пикетах, — говорит Стефанович.





Правозащитник также обращает внимание на то, что, судя по видео, Тихановский сам никого на пикете в Гродно не провоцировал. Наоборот — провоцировали его.





— Явно у кого-то было желание устроить какой-то движ, чтобы привлечь внимание сотрудников милиции. Дальше мы видели, на мой взгляд, незаконные и непрофессиональные действия сотрудников милиции. Гражданка заявила, что Тихановский не ответил на ее вопрос. Милиционер в первую очередь должен был выяснить у гражданки, совершались ли в отношении нее какие-либо противоправные действия или нет, били ее, оскорбляли или еще что-то. Если нет — милиционер должен был удалиться, а не хватать Тихановского за руки, а потом падать на землю, — считает правозащитник.





Действия, подпадающие под ч.1 ст. 342 УК, — это не тяжкое преступление, формально она позволяет держать людей под подпиской о невыезде. Но к Тихановскому и остальным задержанным применено содержание под стражей — чтобы они не могли участвовать в предвыборной кампании, считает правозащитник.





— Статья 342 — «резиновая», и применять ее очень удобно. И, конечно, понятно, почему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — Тихановский проведет в СИЗО все выборы. Но судебных перспектив я тут не вижу и допускаю, что после выборов дело будет закрыто, всех отпустят. Тут надо учитывать геополитические моменты. Так что допускаю, что тут будет как в 2017 году — когда уголовные дела позакрывали и всех выпустили, — говорит Стефанович, напоминая о деле «Белого легиона», начавшемся с письма «фрау А.» президенту.









900 тысяч долларов, найденных у Тихановского на даче, считает правозащитник, увязать со ст. 342 теоретически можно — но, скорее всего, они просто вообще «выпадут» из дела.





— Даже если предположить, что это деньги Тихановского и он собирал их на проведение кампании, то все нормально. Финансовый год у нас не завершен, он завершается в марте, когда должны декларироваться доходы и насчитываться налоги на них. Поэтому, если это так, деньги должны вернуть законному владельцу, а в следующем марте он заплатит с них налоги. Но, конечно, мы не знаем, что написано в обвинении. Может, что он за эти деньги организовывал «групповые действия, нарушающие общественный порядок». Но опять же, судя по видео, даже если исходить из версии следствия, то действия получились какие-то спонтанные, а не организованные. Тихановский что, предвидел, что появится дама и будет к нему приставать с вопросами? — рассуждает Валентин Стефанович.





Правозащитник считает, что деньги были инструментом пропагандистской манипуляции, чтобы представить Тихановского в невыгодном свете.





— Смотрите, мы нашли у него на даче 900 тысяч долларов! Он, мол, совсем не простачок, пенсионерам рассказывает, что жить тут плохо, а под диваном хранит такие суммы. Поэтому я не удивлюсь, если эти деньги в деле вообще никак не будут фигурировать. В 2018 году в качестве улики по делу «Белого легиона» «растворился» автомат, найденный в багажнике, уголовное преследование Лозовского прекратили. Автомат такая вещь, что он либо есть, либо его нет, но откуда он взялся в машине, так никто и не сказал. Так что посмотрим, что будет с этими деньгами.





Почему не «административка»?

В обвинении Тихановскому и другим задержанным сказано, что они в Гродно «проводили незаконное общественное мероприятие, митинг». Как правило, в Беларуси к участникам несанкционированных массовых мероприятий применяется Кодекс об административных правонарушениях. В нем есть статья 23.34 «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга (…), а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга (…), иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом, если в этих деяниях нет состава преступления». По ней грозит штраф в размере до 30 базовых величин, или административный арест.





Но в статье 342 УК, поясняют юристы, примененной к задержанным в Гродно, есть важные нюансы: во-первых, действия групповые, во-вторых, они «сопряжены с явным неповиновением законным требованиям представителей власти».