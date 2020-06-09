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Лукашенко: Вы видели, как в странах демократии обошлись с протестующими

9 июня Александр Лукашенко собрал на совещание силовиков, а также руководство Администрации президента, парламента, Генпрокуратуры, Верховного суда. Оно посвящено вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, сообщает БЕЛТА.


"Демократия демократией, но беспредела быть не должно, — говорил Лукашенко. — И не будет. Вы видели в США, Западной Европе, как супердемократические государства обошлись с протестующими". Как известно, агрессивных протестующих и хулиганов там разгоняли, иногда довольно жестко, с использованием спецтехники и спецсредств. Но там и полицейские становились на колени, передает "Еврорадио".

Руководитель государства заявил, что стоит задача сохранения в стране стабильности, законности и правопорядка. "То, что от вас требуют Конституция и закон", — подчеркнул Александр Лукашенко.

Речь пошла об избирательной кампании — в стране идет сбор подписей за выдвижение кандидатами в президенты. Одновременно происходят задержания членов инициативной группы Светланы Тихановской. К тому же предъявлено обвинение Сергею Тихановскому и группе лиц по политической статье, по которой судили участников "Площади-2010".


Лукашенко говорил, что "не все кандидаты в кандидаты намерены пройти этот путь цивилизованно", что фиксируются многочисленные нарушения законодательства и "этических норм", звучат оскорбления в сторону власти. Его возмущают "популистские лозунги" и "ничем не подкрепленные обещания", с которыми некоторые потенциальные кандидаты обращаются к народу. "Пусть разбираются сами люди, — говорит Александр Лукашенко. — ...Народ разберется".

На совещании прозвучало, что недопустимо превращать сбор подписей в несанкционированные митинги. "Допустить нарушения закона нельзя: потом нам придется за это очень дорого заплатить, — продолжал Лукашенко. — Вы знаете, как подобная ситуация развивалась в Украине. Поэтому закон и еще раз закон".
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