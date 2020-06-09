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Лукашенко собрал на совещание силовиков

9 июня Александр Лукашенко собрал на совещание силовиков, сообщает телеграм-канал Пул Первого.


Присутствуют руководитель КГБ Валерий Вакульчик, министр внутренних дел Юрий Караев, министр обороны Виктор Хренин, председатель Пограничного комитета Анатолий Лаппо, председатель Таможенного комитета Юрий Сенько. Также на совещание пришли генпрокурор Александр Конюк, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, руководитель Верховного суда Валентин Сукало, руководитель Администрации президента Игорь Сергеенко, передает "Еврорадио".

Можно предположить, что во Дворце Независимости будут обсуждать ситуацию внутри Беларуси и вокруг нашей страны. Главной темой будет поддержание общественного порядка в период президентской избирательной кампании.
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