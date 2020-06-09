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Соратник Тихановского пробыл за решёткой 30 суток, а ему присудили еще 15

Соратник видеоблогера Сергея Тихановского ("Страна для жизни") гомельский активист Юрий Власов пробыл за решеткой 30 суток, а ему присудили еще 15.


Как сообщает gomelspring.org, ранее его наказали за участие в "несанкционированном массовом мероприятии" — встрече 7 мая с Тихановским. Теперь же — за "мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам милиции". Об обстоятельствах этого второго дела пока ничего не известно.

Власов должен был выйти на свободу 6 июня. Но в тот день его вывезли из изолятора временного содержания на служебном автомобиле, а через несколько часов привезли обратно. Суд состоялся на следующий день.


Накануне стало известно, что Сергею Тихановскому, который находится за решеткой с 29 мая, предъявили обвинение. Какое именно, станет известно во вторник. Обвинения предъявили и группе его соратников. Известно, что их обвиняют в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".
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