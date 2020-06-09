На сайте для электронного голосования по изменению Конституции не сразу появилось упоминание о поправке, которая позволит Путину переизбраться еще на два срока, отмечает «Коммерсантъ» . Кремль назвал это обстоятельство технической накладкой. Позже поправка на сайте появилась. Теперь в седьмом пункте теперь есть строчка: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации — оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».





Дмитрий Песков также объяснил отсутствие информации об обнулении в рекламе тем, что поправок слишком много и упомянуть в рекламных средствах все невозможно, пишет "Коммерсантъ".





Напомним, что изменения российской Конституции инициировал Владимир Путин. Поправки закрепляют приоритет Основного закона перед международными договорами, сокращают число судей Конституционного суда, наделяют новыми полномочиями Госдуму и Совет федерации. При рассмотрении законопроекта в него было внесено множество других поправок, среди которых обнуление президентских сроков. Ее внесла депутат Госдумы Валентина Терешкова.





Голосование по поправкам в Конституцию пройдет в России 1 июля.