Суздальцев: Лукашенко сделал выводы с Януковичем и готовится к эвакуации
Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики российской ВШЭ Андрей Суздальцев считает смену правительства в Беларуси шагом скорее популистским, нежели практическим.
«Правительство Румаса – правительство аварийное на случай вероятного разрыва с Россией. Это было правительство квалифицированное, правительство подготовленное и, можно сказать, лучшее правительство за годы независимости Беларуси. Нынешний премьер-министр – человек из силовиков, и он никогда не демонстрировал себя публично. Этот человек, который занимался продажей оружия, курировал финансовые потоки, которые шли в места, где скапливается капитал семьи Лукашенко – в Абу-Даби, в Катар и так далее. Этот человек не будет заниматься экономикой, он будет заниматься эвакуацией. В Беларуси сделали большие выводы, глядя на то, как эвакуировался Янукович. И чтобы такого не повторилось, они сейчас готовятся заранее», – отметил он, передает EADaily.
В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько отметил, что проблемы Беларуси связаны с рядом ошибок в экономической политике и в российско-белорусских отношениях, которые нельзя исправить, «просто переназначив премьер-министра и изменив состав кабинета министров». По его словам, требуются масштабнейшие изменения.
По мнению Безпалько, не стоит исключать и некоторую ревность Лукашенко к экс-премьеру Сергею Румасу.
Он полагает, что новый премьер, скорее всего, «будет, как и все остальные, выполнять данные Лукашенко поручения, поскольку вся властная вертикаль упирается в личность президента».
Для того, чтобы что-то изменилось, по его мнению, нужно менять не правительство, а в целом приоритеты внешней и внутренней политики.
«Не думаю, что этот премьер-министр сможет коренным образом без перестройки российско-белорусских отношений, без преодоления последствий пандемии диверсифицировать эти поставки и каким-то образом резко нарастить экономические возможности Белоруссии», – подытожил Безпалько.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 4 июня, что не отдаст власть в стране, чтобы “над ней издевались”.
“Чтобы ее дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали. Я хочу, чтобы это все услышали. И чтобы вы, те кто еще как-то там шевелится-шатается, запомнили это. В этой стране моя жизнь и многих из вас. Страну они не получат”, — пообещал действующий президент.
10:25 09/06/2020
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