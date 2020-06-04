В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько отметил, что проблемы Беларуси связаны с рядом ошибок в экономической политике и в российско-белорусских отношениях, которые нельзя исправить, «просто переназначив премьер-министра и изменив состав кабинета министров». По его словам, требуются масштабнейшие изменения.





По мнению Безпалько, не стоит исключать и некоторую ревность Лукашенко к экс-премьеру Сергею Румасу.





Он полагает, что новый премьер, скорее всего, «будет, как и все остальные, выполнять данные Лукашенко поручения, поскольку вся властная вертикаль упирается в личность президента».









Для того, чтобы что-то изменилось, по его мнению, нужно менять не правительство, а в целом приоритеты внешней и внутренней политики.





«Не думаю, что этот премьер-министр сможет коренным образом без перестройки российско-белорусских отношений, без преодоления последствий пандемии диверсифицировать эти поставки и каким-то образом резко нарастить экономические возможности Белоруссии», – подытожил Безпалько.