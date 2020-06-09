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Класковский: Тихановского закрывают. Пока до выборов. Теперь будут думать, как нейтрализовать Бабарико

Проще всего не зарегистрировать кандидатом, но когда у человека 200-250 тысяч подписей, это будет совсем неизящно.


Итак, Тихановский, судя по всему, просидит за решеткой до самых выборов. Не для того его заметали, чтобы скоро выпускать.

Статья с насилием против милиционера совсем уж ни в какие ворота не лезла, тем более что видео задержания просмотрели сотни тысяч людей. Так что, похоже, будут шить ч. 1 ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и т.д.). Это до трех лет лишения свободы, пишет в своем телеграмм-канале известный политолог Александр Класковский.

Для вождя Тихановский ныне, конечно, враг № 1. И потому, что раскочегарил улицу, и потому, что взял на вооружение обидную кричалку, поднял, как знамя, тапку, сделал протест образно-сатирическим, в общем, одним махом десакрализовал объект критики. Тем, кто язвил лично главу режима (Козулин, Статкевич), всегда доставалось по полной программе.

Но в принципе для властей сейчас главное — подавить уличную активность. Плодить же политических узников — дело накладное, когда надо просить денег у Запада. Не исключено, что в отношении Тихановского и задержанных вместе с ним применят матрицу дела «Белого легиона»: промаринуют и тихо выпустят после 9 августа. Ограничатся штрафом, максимум химией.

 

Теперь же будут думать, как нейтрализовать Бабарико. Проще всего не зарегистрировать кандидатом, но когда у человека 200-250 тысяч подписей, это будет совсем неизящно.

Более хитрый вариант: зарегистрировать и Бабарико, и Цепкало (они будут рвать один и тот же электорат), и еще трех-четырех по мелочи. Политические карлики тоже растащат часть голосов недовольного народа. Агитационная кампания превратится в бедлам, дезориентирующий избирателя. В итоге всем конкурентам и псевдоконкурентам вождя напишут по несколько процентов. Финита ля комедия.

Но какой вариант выбрать — это еще Чапай думать будет.
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