



Итак, Тихановский, судя по всему, просидит за решеткой до самых выборов. Не для того его заметали, чтобы скоро выпускать.





Статья с насилием против милиционера совсем уж ни в какие ворота не лезла, тем более что видео задержания просмотрели сотни тысяч людей. Так что, похоже, будут шить ч. 1 ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и т.д.). Это до трех лет лишения свободы, пишет в своем телеграмм-канале известный политолог Александр Класковский.





Для вождя Тихановский ныне, конечно, враг № 1. И потому, что раскочегарил улицу, и потому, что взял на вооружение обидную кричалку, поднял, как знамя, тапку, сделал протест образно-сатирическим, в общем, одним махом десакрализовал объект критики. Тем, кто язвил лично главу режима (Козулин, Статкевич), всегда доставалось по полной программе.





Но в принципе для властей сейчас главное — подавить уличную активность. Плодить же политических узников — дело накладное, когда надо просить денег у Запада. Не исключено, что в отношении Тихановского и задержанных вместе с ним применят матрицу дела «Белого легиона»: промаринуют и тихо выпустят после 9 августа. Ограничатся штрафом, максимум химией.









Теперь же будут думать, как нейтрализовать Бабарико. Проще всего не зарегистрировать кандидатом, но когда у человека 200-250 тысяч подписей, это будет совсем неизящно.





Более хитрый вариант: зарегистрировать и Бабарико, и Цепкало (они будут рвать один и тот же электорат), и еще трех-четырех по мелочи. Политические карлики тоже растащат часть голосов недовольного народа. Агитационная кампания превратится в бедлам, дезориентирующий избирателя. В итоге всем конкурентам и псевдоконкурентам вождя напишут по несколько процентов. Финита ля комедия.





Но какой вариант выбрать — это еще Чапай думать будет.