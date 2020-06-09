На Бабарико в сети опубликован компромат

История была опубликована в Facebook некой Inna Medvejonok (аккаунт недоступен), а скрин истории сброшен в телеграм-канал Паца-Ваца (https://t.me/pacaby/5845). Начать же историю следует с того, что Inna признаётся, что испытывает неприязнь по отношению к Виктору Бабарико, и называет его «циничным лжецом без стыда и совести».





Суть истории сводится к тому, что когда-то давно Виктор Бабарико задействовал прибалтийскую помойку (финансовую компанию, занимающуюся оптимизацией денежных потоков и налоговой оптимизацией) Белгазпромбанка для спасения страховой компании «Кентавр».









Таким образом, утверждает Inna, Кентавр, как и «ПриватЛизинг», «Правовой диалог» и «Студенческий дом», перешел под контроль финпомоек Белгазпромбанка, вернее Виктора Бабарико и бывших сотрудников Безгазпромбанка – начальника юротдела, зампредправления.





Далее, Inna приводит схему, за счёт которой якобы обогащаются владельцы компании «Правовой диалог». По её словам, «Белгазпромбанк» вместо того, чтобы платить штатным юристам за взыскание задолженностей по кредитным договорам, отдаёт деньги созданной при участии Виктора Бабарико аутсорсинговой компании «Правовой диалог». При этом часть средств банка оседает в карманах владельцев «Правового диалога».





Комментарии Inna Medvejonok можно найти на разных сайтах в байнете, но все комментарии, сделанные с использованием аккаунта в сети Facebook удалены.









Бабарико сказал, что знает и компанию ПриватЛизинг, и учредителей этой компании, которые с его слов являются бывшими сотрудниками банка. Бабарико также ответил и на обвинение со стороны Лукашенко





«Меня всегда удивляет вот наше отношение. Мы знаем, что есть мошенник, жулик, шпион. Мы за ним так смотрим лет 10, 15, 20, давая возможность обманывать, не знаю, может, даже убивать, еще что-то, а потом раз, в нужный момент мы его и накрыли. Я всегда думаю: что же это за система такая? Которая позволяет много-много лет воровать, мошенничать, об этом знает власть… Слушайте, вообще-то это называется попустительство как минимум! А то и соучастие», – заявил Бабарико во время встречи с журналистами.