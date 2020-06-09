Новая ядерная сделка: Россия и США согласились на переговоры

Соединенные Штаты договорились с Россией провести переговоры по ядерным вооружениям и по новому соглашению. Встреча, на которую также приглашен Китай, может произойти до конца июня.

По его словам, согласовано также место и время встречи. Вопрос о новом соглашении обсуждают Россия и Штаты. Предварительные переговоры велись с заместителем иностранных дел России Сергеем Рябковим. Китай хоть и приглашен, однако его участие еще не подтверждено.





"Китай также приглашен. Подключится ли Китай, и будет вести добросовестные переговоры?", - отметил Биллингсли. Других деталей сделки он не уточнил.





Встреча представителей РФ и США может состояться 22 июня в Вене. По крайней мере, об этом передавали ряд американских СМИ, в том числе и агентство Bloomberg.





Тогда журналисты называли несколько вариантов предварительных переговоров. Один из них - Штаты могут захотеть от России продлить действие договора о сокращении оборонного вооружения, если РФ "обязуется установить трехсторонний контроль над вооружениями с Китаем".









Еще один вариант - условия будет выдвигать Россия, предлагая продлить действие договора на 5 лет. Однако эту идею в Вашингтоне уже отвергли. Тем временем, срок действия договора истекает в 2021 году в феврале.





Напомним, в НАТО заявили, что сотрудничество Китая с Российской Федерацией создает угрозу мировой безопасности.





Добавим, 22 мая Российская Федерация получила сообщение от США о выходе из Договора об открытом небе из-за нарушений пакта со стороны Москвы.