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Тихановская рассказала, за какие деньги ведет кампанию и готова ли пойти до конца

Жена блогера, претендующая на главный пост в стране, говорит, что люди в ее команде работают на голом энтузиазме.

Тихановская рассказала, за какие деньги ведет кампанию и готова ли пойти до конца
В интервью BBC Светлана Тихановская прокомментировала разговоры о том, что ее мужа финансируют за российские деньги.

— Думаю, если бы его кто-то спонсировал, может быть, и мы лучше жили бы внутри своей семьи.

«Народ носит пиццы, кофе, булочки девочкам и мальчикам, которые подписи собирают»

По словам Светланы, все члены ее инициативной группы работают на голом энтузиазме.

— Сергей уже об этом говорил в своих роликах — там-то и денег много не надо особо. Две камеры, машина, топливо — все.

Тихановская отмечает, что когда к ней обращались с просьбой помочь средствами на бензин, она отказывала.

— Говорю: «Ребята, я не помогу, никак не помогу». И народ носит пиццы, кофе, булочки девочкам и мальчикам, которые подписи собирают. Помогают заправить автомобили, помогают с ночлегом. Они перемещаются из города в город — у нас есть такая группа. Это голый энтузиазм, вера в какие-то перемены людей поддерживает.

Я где-то читала, что какие-то сумасшедшие деньги нужны на сбор подписей. Не знаю, нам не надо, у нас люди сами. Конечно, у нас и группа небольшая. Я ни копейки со своей стороны никому из них не дала. Потому что у меня физически нет этих денег.

«Теперь я несу ответственность за всех тех людей, которые доверились моему супругу»


Отвечая на вопрос, что она будет делать, если ее зарегистрируют кандидатом в президенты, готова ли пойти до конца, Светлана Тихановская, судя по видео, была взволнована. Она призналась, что сейчас стала чувствовать ответственность не только за своего мужа.

— Я понимаю, что теперь я несу ответственность за всех тех людей, которые доверились моему супругу, которые увидели в нем лидера, который помог им плечи расправить, что будут какие-то перемены в жизни этих людей. Я чувствую ответственность за них всех.

Светлана Тихановская отметила, что никогда в жизни не сталкивалась со всем этим кошмаром, который сейчас происходит, и у нее проснулся инстинкт самосохранения.

— Я уже дрогнула. Но я пока держусь. Ответственность невероятная. Люди поверили — да, не мне, это все мой супруг, это абсолютно его заслуга, я себе ни малейшей доли не присваиваю. Но так вышло, что я сейчас могу говорить вместо него. Я думаю, что продолжу. Но я пока не знаю. Думаю, ч да.

8 июня стало известно, что муж Светланы Сергей Тихановский останется за решеткой до дня выборов. у официально предъявили обвинение. 9 июня Следственный комитет назовет статью, по которой обвиняют блогера.
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