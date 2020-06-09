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Ермошина не нашла угроз в обещании Лукашенко напомнить о расстрелах в Андижане

Председатель ЦИК Лидия Ермошина не увидела угроз в упоминаниях Лукашенко о расстрелах в Андижане.


Об этом говорится в официальном ответе на письмо минчанина, который просил не регистрировать Александра Лукашенко кандидатом в президенты, передает "Белсат".

Минчанин написал обращение по поводу выступления Лукашенко 4 июня. Автор обращения считает, что глава государства "прямо или косвенно говорил о применении насилия к инакомыслящим, приводя примеры Узбекистана и Таджикистана с массовыми расстрелами".

Поводом для этого он назвал фразу: "Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек? Все осуждали его, а когда умер — на коленях стояли, рыдали-плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим — некоторые. Ну так мы напомним".

Фразу "Страну они не получат" минчанин квалифицировал как угрозу узурпировать власть. "Имеет ли право кандидат в президенты такое заявлять? Это очень опасные заявления, угрозы применения силы против белорусского народа в случае, если народ выберет другого кандидата", — отметил автор обращения.

По его мнению, руководитель Беларуси использовал служебное положение в интересах избрания, чем нарушил статью 73 Избирательного кодекса. Поэтому он попросил не регистрировать Лукашенко кандидатом в президенты.

В своем ответе Лидия Ермошина заявила, что Лукашенко как гарант Конституции "обязан принимать все меры, в том числе и силовые, для защиты государственного строя и правопорядка, о чем он эмоционально высказался".

А все оценки этого выступления она назвала безосновательными: "Ваши предположения об угрозах субъективны и не основываются на содержании данных выступлений".

Председатель ЦИК подчеркнула, что в Избирательном кодексе есть четкий перечень признаков злоупотреблений служебным положением в целях выдвижения и избрания. Высказывания должностных лиц на рабочих встречах не считаются таким злоупотреблением, поэтому обращение является необоснованным.
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