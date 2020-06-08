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На сегодня, 8 июня, Сергей Черечень преодолел барьер в 75 тысяч подписей

За 12 дней до окончания сбора подписей команде Сергея Черечня предстоит собрать не менее 25 000 голосов.

 На данный момент претендента в кандидаты поддержали 75 000 избирателей.
За прошедшую неделю политик лично посетил места для сбора подписей в Витебске, Орше, Полоцке, Новополоцке, Борисове и Жодино. Всего с момента старта электоральной кампании претендент на пост президента побывал в 15 городах.


В Беларуси на данный момент работают 46 инициативных групп команды «Че!». Из 75 000 подписавшихся поддержку 35-летнему кандидату выказали именно жители регионов, их вклад в общее количество собранных подписей составляет 80%. Вместе с тем потенциальный кандидат не забывает про минчан и регулярно посещает пикеты в столице. В частности, на прошлой неделе Сергей Черечень встретился с избирателями в центре города, возле ТРЦ Galleria Minsk и принял участие в целом перформансе, с участием уличных музыкантов-исполнителей.

Особое внимание прогрессивный политик уделяет работе с молодежью. Видео в TikTok, где он показал, что именно хранится под домашним диваном, подписчики быстро превратили в интернет-мем. По словам инициативной группы это видео стало настоящим «ЧЕчелленджем».

«Даже пенсионеры в деревне смотрят YouTube и переписываются в соцсетях. Используя старые методы коммуникации с аудиторией, сегодня далеко не уедешь, — считает Сергей Черечень. – Со сравнительно небольшой командой нам удалось получить поддержку огромного количества белорусов, но мы не планируем расслабляться. Нужно сделать еще очень много, чтобы превратить Беларусь в современную страну, где гражданам будет комфортно жить».

На встречах Сергей Черечень знакомит всех желающих со своей биографией, объясняет мотивы участия в электоральной кампании. В частности, потенциальный кандидат рассуждает, как снять ограничения и искусственные проблемы для работы малого и среднего бизнеса. Задумывается над созданием рабочих мест, медленным ростом заработной платы и внутреннего спроса. В его планах создание комфортной среды для жизни белорусов и усиление роли местных властей в жизни регионов. Претендент в кандидаты готовит предложения о том, как сделать государство «помощником» («обслуживающим сервисом» с его слов) для граждан Беларуси.
telegraf.by
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