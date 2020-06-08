Как ожидается, статью Уголовного кодекса, согласно которой будут держать за решеткой популярного видеоблогера и главу штаба одного из потенциальных кандидатов в президенты, назовут завтра, 9 июня.





По статье 127 УПК Беларуси мера пресечения в виде заключения под стражу при предварительном расследовании уголовного дела не может превышать двух месяцев. Но срок содержания обвиняемого под стражей может быть продлен до трех месяцев.









Блогер Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты его жены Светланы Тихановской. Задержание произошло после того, как одна из присутствующих на пикете женщин спровоцировала конфликт с Тихановским, прибыли милиционеры и возникла толкотня. В результате милиционер упал. На следующий день МВД заявил, что возбуждено уголовное дело о насилии в отношении работника органов внутренних дел. По словам милиции, пострадали двое работников, они госпитализированы.

По словам правозащитников, в целом в рамках «дела Тихоновского» были задержаны 10 человек. У них прошли обыски. 4 июня во время третьего обыска на даче у Сергея Тихановского в Гомельском районе следственная группа нашла 900 тысяч долларов. Жена блогера Светлана Тихановская назвала это провокацией.





Правозащитные организация Беларуси признали Тихановского политзаключенным и требуют его освобождения. Освободить Тихановского и его соратников также призвал Евросоюз. Европарламент предупредил, что в отношении должностных лиц, ответственных за репрессии, могут быть введены новые санкции.















