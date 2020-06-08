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Витебская область: как проходил сбор подписей в регионе. Фоторепортаж

Ряд пикетов состоялся в Витебском регионе. Здесь подписи собирали за Виктора Бабарико, Сергея Черечня, Николая Козлова, Андрея Дмитриева.

Витебская область: как проходил сбор подписей в регионе. Фоторепортаж
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Витебск
В последнее время в Витебске постоянно проводят сбор подписей инициативные группы потенциальных кандидатов: Сергея Черечня, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Светланы Тихоновской. Эксцессов во время сбора подписей не были замечено.

В основном, сборщики подписей выполняют рекомендации ЦИК по безопасности: они в масках и перчатках.
По информации наблюдателей кампании «Правозащитники за свободные выборы», члены инициативной группы А. Лукашенко не выставляли пикет в городе, но осуществляют поквартирные обходы домов.

Глубокое
7 июня в Глубоком на двух пикетах граждане подписывались за выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико. Члены инициативной группы претендента отметили, что люди подходили, но такой активности, как 31 мая, уже нет. По их мнению, приходили те, кто не успел подписаться за него в прошлый раз.

Орша
Пикеты в Орше происходили и в субботу, и в воскресенье. Но традиционно более многолюдные пикеты в городе проходят по воскресеньям, которые начинаются с 12 часов, сообщается на сайте orsha.eu.

7 июня претендент в кандидаты на пост президента Сергей Черечень посетил в Орше свой пикет по сбору подписей. Это второй кандидат, который доехал в регион: пару дней назад здесь был Андрей Дмитриев.
Собирали подписи в Орше и за Николая Козлова.



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