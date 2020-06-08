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Как голосуют в сети: тройка лидеров. Социолог о рейтинге Лукашенко

Похоже, история про «Сашу-Три-процента» имеет очередное подтверждение. Однако можно ли делать какие-либо выводы из этого?

Как голосуют в сети: тройка лидеров. Социолог о рейтинге Лукашенко
Социолог Олег Манаев — о рейтинге Александра Лукашенко и о том, как ему видится реальная картина.


Буквально на днях в сети запустили сайт, на котором каждый желающий может отдать свой голос за понравившегося претендента в президенты. На сегодняшний день в голосовании приняли участие более 40 тысяч человек.

Результаты оказались довольно схожими с теми, что ранее появлялись в онлайн-медиа и послужили появлению всевозможных шуток и мемов про «Трехпроцентного».

Итак, тройка лидеров голосования на полдень 8 июня выглядит так:

Виктор Бабарико — 58,6% (за него проголосовало 25774 человека),

Валерий Цепкало — 23,8%,

Светлана Тихановская — 11,2%.

Примечательно, что Александр Лукашенко даже не дотянул до 3%, набрав всего 2,3%.

«Пробил» ли рейтинг Лукашенко нижний порог в 20,5%? Полностью возможно»

Однако стоит ли радоваться противникам действующего президента? В интервью Радыё Свабода бывший руководитель ликвидированного в Беларуси Независимого института социально-экономических и политических исследований Олег Манаев рассказал, как ему сегодня видится ситуация в Беларуси (напомним, после разгрома властями НИСЭПИ социолог вынужден был эмигрировать в США).

— Скорее всего, рейтинг Лукашенко ниже 29,5%, зафиксированный последним опросом НИСЭПИ в июне 2016 года. «Пробил» ли он нижний порог в 20,5%, зафиксированный в сентябре 2011 года? Сложно сказать. Полностью возможно, — считает социолог. — Но даже если и так, напомню, что к сентябрю 2015 года он снова вырос до 45,7%. (В любом случае, утверждать, как мой уважаемый коллега Андрей Шуман, что «сегодня против Лукашенко уже не менее 80%», я бы не стал).

По мнению Олега Манаева, сторонники Лукашенко никуда не исчезли:

— Тот глубокий идеологический и поведенческий раскол белорусского общества, о котором говорил НИСЭПИ на протяжении многих лет, не исчез, за годы правления Лукашенко он только усилился. Из-за отсутствия доступных научных данных, а теперь и личного опыта, я вынужден обращаться к новостям в СМИ и социальных сетях.

Заголовки последних публикаций хорошо известных вашим читателям — «Олимпийская чемпионка из Хойников заявила, что ей не нужен белорусский язык», «Редактор «СБ» о негосударственных журналистах: «Это гниды и мрази, нужны пули и эмигрантский пароход» и т.д. — свидетельствуют, что «Беларусь Лукашенко» никуда не делась.

Говоря о рейтингах других претендентов, Манаев подчеркнул, что не знаком ни с кем из них и не имеет данных. Однако напомнил, что одним из самых популярных в рейтинговых вопросах НИСЭПИ по поводу имен кандидатов был ответ «нет ответа/трудно ответить».


— Иногда доходил почти до 45% и всегда превосходил общий рейтинг всех других политиков. В основном это были люди, которые не ходили на выборы, а также ряд тех, кто не хотел отвечать на этот вопрос. Возможно, такая же картина будет 9 августа, — предполагает Олег Манаев.

Социолог также объяснил, какой образ кандидата выбирают белорусы, подчеркнув, что ориентируется только на выступления претендентов и комментарии о них в СМИ:

— Думаю, что образ Тихановского ближе тому типу электората, к которому апеллировал сам Лукашенко в 1994 году, поэтому победа такого кандидата могла бы иметь самые разные последствия. Мне кажется, что образ Бабарико ближе к электорату, который готов не только к переменам, но и к долгожданным реформам, — поясняет Олег Манаев. — Однако проблема заключается в том, что соответствие их образов тому или иному электорату не говорит о возможности победы на выборах.

Социолог уверен, что Александру Лукашенко известны реальные цифры его рейтинга, поскольку государственные опросы проводятся:

— Я думаю, что результаты исследований, если они не предназначены для социологической пропаганды, доходят до Лукашенко, и он «в курсе». Но, учитывая его природу, кажется маловероятным, что он будет принимать решения, исходя из настроений и ожиданий общества. Скорее всего, даже используя такие сведения, он исходит из собственных интересов — удержания и укрепления своей власти.

А тем временем

На днях Наша ніва опубликовала некоторые результаты закрытого исследования, которое проводит государственная социологическая служба. Эти цифры не предусмотрены для широкого доступа. Опрос проводился в Беларуси в марте-апреле 2020 года.

Результаты Института социологии, как отмечает издание, показали, что уровень доверия Александру Лукашенко в Минске опустился до 24%. Подчеркивается, что раньше эта цифра было существенно выше.
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