Инициативная группа Валерия Цепкало собрала 119 тысяч подписей





"По итогам выходных мы достигли результата в 119 тысяч подписей, но сбор продолжается", — рассказал порталу TUT.by представитель группы Андрей Ланкин.





Сам экс-глава ПВТ продолжает поездки по регионам. В его ближайших планах — Витебск и Витебская область.





Для регистрации кандидата в президенты нужно 100 тысяч подписей. Михаил Орда, руководитель инициативной группы Александра Лукашенко, несколько дней назад заявил, что собрано около миллиона подписей. Вечером 7 июня Виктор Бабарико сообщил, что за него собрано 167 тысяч подписей.





У других участников президентской гонки картина следующая:





Сергей Черечень — 75 тысяч подписей;





Наталья Кисель — 74 тысячи подписей;





Анна Канопацкая — 72 тысячи подписей;





Андрей Дмитриев — более 60 тысяч подписей.





Сбор подписей завершается 19 июня.



