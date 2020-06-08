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Инициативная группа Валерия Цепкало собрала 119 тысяч подписей

Валерий Цепкало заявил, что собрали 119 тысяч подписей за его выдвижение кандидатом в президенты.


"По итогам выходных мы достигли результата в 119 тысяч подписей, но сбор продолжается", — рассказал порталу TUT.by представитель группы Андрей Ланкин.

Сам экс-глава ПВТ продолжает поездки по регионам. В его ближайших планах — Витебск и Витебская область.

Для регистрации кандидата в президенты нужно 100 тысяч подписей. Михаил Орда, руководитель инициативной группы Александра Лукашенко, несколько дней назад заявил, что собрано около миллиона подписей. Вечером 7 июня Виктор Бабарико сообщил, что за него собрано 167 тысяч подписей. 

У других участников президентской гонки картина следующая: 

Сергей Черечень — 75 тысяч подписей;

Наталья Кисель — 74 тысячи подписей;

Анна Канопацкая — 72 тысячи подписей;

Андрей Дмитриев — более 60 тысяч подписей.

Сбор подписей завершается 19 июня.
euroradio.fm
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