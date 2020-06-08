В Минске в Советском суде Олега Боровского – представителя инициативной группы Светланы Тихановской – судья приговорил к 20 суткам административного ареста. Активиста признали виновным в нарушении ст. 23.4 (Неповиновение сотруднику милиции) и 23.34 (Участие в несанкционированном мероприятии) КоАП РБ.





Ольгу Николайчик в суде Первомайского района осудили на 15 суток административного ареста. Валентин Фролов получил 15 суток ареста, Задержанную после акции на Комаровке 7 июняв суде Первомайского района осудили на 15 суток административного ареста. Валентин Фролов получил 15 суток ареста, сообщает ПЦ «Вясна».





В Витебске Елену Янушковскую осудили на 40 базовых величин штрафа (1080 рублей). Олег Павлов получил 5 суток ареста.





Фото Игоря Мелешко





На столько же суток осудили сопредседателя БХД Павла Северинца и активиста «Народной грамада» Григория Погарцева.





Всеслава Пашкевича и Дмитрия Рожкова оштрафовали на 30 базовых величин.



















