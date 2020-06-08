+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Суды выносят приговоры задержанным на пикетах активистам. Северинцу дали 15 суток

В столице и ряде городах страны суды выносят приговоры активистам и задержанным участникам пикетов потенциальных кандидатов. Всего приговоров судов ожидают десятки человек.

В Минске в Советском суде Олега Боровского – представителя инициативной группы Светланы Тихановской – судья приговорил к 20 суткам административного ареста. Активиста признали виновным в нарушении ст. 23.4 (Неповиновение сотруднику милиции) и 23.34 (Участие в несанкционированном мероприятии) КоАП РБ.

Задержанную после акции на Комаровке 7 июня Ольгу Николайчик в суде Первомайского района осудили на 15 суток административного ареста. Валентин Фролов получил 15 суток ареста, сообщает ПЦ «Вясна».

В Витебске Елену Янушковскую осудили на 40 базовых величин штрафа (1080 рублей). Олег Павлов получил 5 суток ареста.

Фото Игоря Мелешко


На столько же суток осудили сопредседателя БХД Павла Северинца и активиста «Народной грамада» Григория Погарцева.

Всеслава Пашкевича и Дмитрия Рожкова оштрафовали на 30 базовых величин.
СК/МВ belsat.eu
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Смертоносные пророчества Властелина судеб
Павел Знавец
Будет ли он отстреливаться?
Никита Ванин
За благоразумие!
Ольга Карач
ДИВАННЫЕ ВОЙСКА ЛУКАШЕНКО С ОБЫСКОМ У ТИХАНОВСКОГО
Михаил Пастухов
ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛСЯ НОВЫЙ КОАП?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Советы Лукашенко, Бабарико, Тихановскому...
Игорь Драко
Нас ждут раскол и распри. Плохо будет...


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru