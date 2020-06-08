Алексей Навальный — о выборах, Беларуси и Сергее Тихановском





На своей странице в Facebook Навальный пишет, что считает бессмысленной дискуссию о том, бойкотировать голосование по изменениям в Конституции РФ (оно назначено на 1 июля) или участвовать в нем и говорить "нет". "Главное не признавать, — считает он. — Это нарушение закона, Конституции, захват власти".





Алексей Навальный упоминает, что некоторые люди в России "решили все-таки пойти и проголосовать под влиянием происходящего в Беларуси". "Там тысячи людей устремились к палаткам, чтобы оставить подпись под выдвижением уже даже не кандидата Тихановского, а его жены, — пишет Навальный. — Вот как важны выборы и как важно в них участвовать. Все так. Только Тихановского на [президентские] выборы не пустили и тем самым выборы [в Беларуси] превратили в подделку. Пустую, лживую процедуру".



