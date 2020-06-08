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В Славгороде задержали мужчину, который призывал в чате поддержать политзаключеного Сергея Тихановского

Михаила Королёва задержали 6 июня и заковали в наручники. В милиции сообщили, что он находится в Следственном комитете, однако там информацию опровергли.


Славгородская активистка Анжелика Калотозишвили вечером 6 июня сообщила, что в райцентре задержан администратор группы в Вайбере «Где стоит ГАИ» Михаил Королёв, пишет "Могилевская весна".

Она опубликовала его фотографию, по которой видно, что мужчину заковали в наручники и куда-то везут. Судя по грязевым пятнам на коленях, силовики схватили Королёва достаточно брутальным способом.


Правозащитник «Могилевской весны» Александр Бураков попытался выяснить, в чем дело.

По его словам, в ОВД Славгородского района ему вначале сказали, что делом Королёва занимается местный отдел Следственного комитета.

В Следственном комитете Буракову сообщили, что Королёва доставили в СК «за то, что он оказывал сопротивление при аресте». На момент звонка его, если верить дежурному следователю, его уже отвезли в Славгородский РОВД, откуда должны были доставить в изолятор временного содержания Черикова.

Также известно, что на допрос в Следственный комитет вызывали жену Королёва. Согласно словам представителей СК, вопросы есть в первую очередь именно к жене Михаила. Якобы, никакой политической подоплёки в деле нет, а происходит проверка по какому-то бытовому делу.

Впрочем, тогда непонятно, почему задержали именно Михаила.

Внимание милиции к семье Королёвых появилось после того, как мужчина начал публиковать посты поддержки блогера, политзаключенного Сергея Тихановского в группе в Вайбере. Там обсуждалась возможность начала уличных сборов недовольных горожан с целью «поесть семечек» (аналог акций «кормление голубей», которые проходят в Бресте и Светлогорске).

Как рассказали друзья Королёва, когда начали появляться посты такого рода, сотрудники милиции предупредили мужчину, чтобы тот прекратил подобную деятельность. Однако Королёв не послушался и в результате был схвачен правоохранительными органами. Ранее мужчина не был замечен в общественном или политическом активизме.


Пока неясно, что вменяют в вину Михаилу. Правозащитники «Могилевской весны» следят за ситуацией.

ОБНОВЛЕНИЕ

Правозащитники «Могилевской весны» выяснили, что Михаила Королёва выпустили из Славгородского РОВД около 2:30 ночи. На него составили протокол за мелкое хулиганство и оштрафовали на 4 базовые величины.

В таком случае, непонятно, зачем мужчину возили в Следственный комитет. Связаться с ним на данный момент не получается.
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