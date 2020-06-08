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«Бедолажка?» КГБ показал досье на 81-летнюю бабушку из Гродно, которая поддержала Тихановского

Председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик показал в эфире телеканала ОНТ дело бабушки из Гродно, в котором описаны два ее дома.


Вакульчик высказался о 81-летней пенсионерке из Гродно Галине Филипповне Андрейчик, которая 29 мая дала интервью Сергею Тихановскому.


 — Была вот сейчас в Гродно ситуация. Там была бабушка. Вот примерно ее… — показывает глава КГБ.

 — Коттедж? — спрашивает журналистка.

— Да, это всё ее. Их тут два дома.

 — Два дома на одной территории?

 — Да, тут два участка. Бедолажка?

Что известно про бабушку?

81-летняя пенсионерка из Гродно, доцент, ветеран труда Галина Филипповна Андрейчик 29 мая в Гродно дала трогательное интервью Сергею Тихановскому.

Второй раз слава нашла женщину в вечернем эфире БТ 4 июня, когда показали дом, где она живет — снимали с дрона! — и озвучили на всю страну список ее имущества: квартира в центре Гродно, «коттедж» — как они выразились, «две недостроенных фазенды», микроавтобус-«трехлетка» минимум за 25 тысяч долларов. Ее детей назвали официально безработными.

На Галину Филипповну обратил внимание Лукашенко. Он упомянул 4 июня 80-летнюю женщину в Гродно, которая «кричала, орала» и которая живет во «дворце».

Галина Филипповна объяснила, что стаж у нее — 52 года, она преподавала экономическую теорию в гродненских университетах. У нее двое сыновей. Старший работает в сфере туризма в Санкт-Петербурге, младший — программистом в российской фирме в автомобильной сфере, ранее был предпринимателем, устанавливал сигнализацию.

Есть дела и на других фигурантов выборов

В портфеле есть дела и на других фигурантов выборов-2020, сообщил Валерий Вакульчик. На особый режим несения службы КГБ в связи с выборами не переходил.

 — Активность оказалась ниже, чем мы предполагали. <…> Есть вопиющие вещи, которые лежат на поверхности и которые будут шоком для обыкновенного человека, когда он узнает, куда их пытаются завести, — высказался глава КГБ о претендентах в президенты.

Лукашенко в эфире ОНТ пообщал «майданутым», что майдана в Беларуси не будет. Протестного движения в стране не появилось, а претенденты отрабатывают «чьи-то» деньги, сказал президент. Ни одной фамилии претендетов в президенты не прозвучало. «Все и так поймут, о ком речь», — сказали журналистки в эфире.

Хотя на самом деле, кто "бедолажка" - надо еще разобраться. Если председатель КГБ соб ает досье на безобидных старушек, а потом это еще и по национальному телевидению показывают, то это ДНИЩЕ! 
"Белорусский партизан"
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