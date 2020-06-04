«Дед был подполковник в отставке, "четкий" такой». Где корни у нового премьер-министра Беларуси?
А дядя премьера по отцовской линии Николай Николаевич Головченко преподавал в Жодино математику.
У нового премьер-министра есть жодинские корни. Его дед по материнской линии Валентин Викторинович Яковлев был первым директором жодинского техникума с 1963 по 1973 годы.
— Тогда это был филиал минского автомеханического техникума, теперь — Жодинский государственный политехнический колледж. Работал он при нас совсем недолго. Но мы помним его — подполковник в отставке, «четкий» такой. А дядя премьера по отцовской линии Николай Николаевич Головченко преподавал у нас математику. Кстати, его двоюродная сестра Юлия Виноградова преподает в СШ № 6, — рассказали EX-PRESS.BY жодинцы.
Журналист и уроженец Жодино Тарас Щирый поделился своими воспоминаниями из детства, в них также есть упоминание предков нового премьера.
09:28 08/06/2020
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