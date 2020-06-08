Потенциальный кандидат на выборах Светлана Тихановская дала интервью российскому телеканалу «Дождь». Она высказалась в том числе о деньгах, которые нашли на даче ее мужа Сергея Тихановского.

«Я не могу утверждать. Предполагать — да. Но это будет обвинением. Это дело Следственного комитета — доказывать», – пояснила кандидат в кадидаты.

«Конечно, он занимался коммерческой деятельностью, — сказала Тихановская. – Но я крайне сомневаюсь в том, что он смог заработать такие деньги».

«А это вообще преступление — держать дома 900 тысяч долларов? Я не совсем понимаю: в чем там может быть обвинение?», – задал еще один вопрос ведущий.





«Нет, это не преступление. Единственное преступление, которое можно вменять по этому прецеденту — это неуплата налогов. Но это не преступление — иметь такие деньги. Но мы-то реально понимаем, что если бы у нас были такие деньги — в семье или у Сергея, — то наверняка он бы не боролся за какие-то права простого народа», – заявила Тихановская.









Напомним, 900 тысяч долларов были найдены во время третьего обыска в семейном дачном доме под Гомелем задержанного блогера. Обыск длился примерно с 17.00 3 июня до 03.00 4 июня. Во время двух первых обысков денег найдено не было.





Руководитель инициативной группы по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской Сергей Тихановский является фигурантом уголовного дела о насилии в отношении сотрудников милиции, которое СК возбудил 30 мая. Сейчас Тихановский находится в СИЗО в Минске.