Зеленского заметили в супермаркете Киева
Президента Украины Владимира Зеленского заметили за покупкой продуктов в одном из супермаркетов Киева.
Как написала в Facebook Людмила Архарова, она встретила президента в магазине Good Wine.
"В маске можно оставаться незамеченным… И люди сегодня не узнавали Владимира Зеленского. В мясном отделе я оттолкнула охранника, который мягко ограничил вход... а на любимом отделе сыра мне стало интересно, кого так охраняют", – отметила женщина.
На видео президент стоит с тележкой, наполненной разными продуктами.
08:41 08/06/2020
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