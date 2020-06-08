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Зеленского заметили в супермаркете Киева

Президента Украины Владимира Зеленского заметили за покупкой продуктов в одном из супермаркетов Киева.

Как написала в Facebook Людмила Архарова, она встретила президента в магазине Good Wine.


"В маске можно оставаться незамеченным… И люди сегодня не узнавали Владимира Зеленского. В мясном отделе я оттолкнула охранника, который мягко ограничил вход... а на любимом отделе сыра мне стало интересно, кого так охраняют", – отметила женщина.

На видео президент стоит с тележкой, наполненной разными продуктами. 
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