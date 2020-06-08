О таких планах в эфире телеканала СТВ заявил новый министр информации Игорь Луцкий. По его словам, также стоит задача доведения до населения "чёткой государственной политики". И для этого Мининформ будет "корректировать действия средств массовой информации", передает "Еврорадио"





"Мы видим, что уже сейчас, в период важной политической кампании, происходит в интернете, в социальных сетях, на страницах сайтов, на видеохостингах", — продолжает министр. Он подчеркивает, что это "очень серьезно влияет" на ситуацию в Беларуси и на то, как наша страна будет развиваться.









"Забить голову очень просто, цифровой шум достаточно серьёзно влияет на умы", — считает Игорь Луцкий. И государственные средства массовой информации будут "разрушать этот цифровой шум и доносить правдивую информацию".





Игорю Луцкому 48 лет. В 2014-2018 годах был первым заместителем министра информации, затем работал гендиректором телеканала СТВ. Министром информации назначен 4 июня 2020-го.