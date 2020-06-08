«Назарбаев, уходи!» Сотни задержанных в Казахстане
В разных городах Казахстана прошли массовые задержания участников протестных акций, сообщает "Белсат" со ссылкой на Радио «Азаттык».
Задержания в Казахстане. Фото: azattyq.org
К проведению протестных акций в казахстанских городах призвали инициативная группа по созданию демократической партии во главе с Жанбалатом Мамаем и движение «Демократический выбор Казахстана», созданное бывшим банкиром Мухтаром Аблязовым, который живет за границей. Повестка митингов — кредитная амнистия, освобождение политзаключенных, запрет продажи земель иностранцам.
Участники акций протеста скандировали «Старик, уходи!», «Назарбаев, уходи!», «Парламентская республика!».
Санитарные врачи Алматы и Нур-Султана выступили с опасениями от участия в массовых собраниях, объяснив это «повышением рисков заражения». Генеральная прокуратура в своем предупреждении также ссылалась на карантин.
В разных частях Алматы 6 июня задержаны более сотни людей. Задержания также прошли в Шымкенте, Семее, Актобе, Уральске и Кызылорде.
Сколько человек задержали в целом, неизвестно, но, по подсчетам журналистов, счет может идти на несколько сотен.
Международные правозащитные организации ранее неоднократно выражали обеспокоенность тем, что казахстанские власти, воспользовавшись карантином, ограничивают права и свободы и усиливают давление на активистов. Организация «Human Rights Watch «заявила, что меры реагирования на пандемию коронавируса выходят за рамки целесообразных, а карантинные меры вводились способами, которые иногда были «произвольными и несоразмерными».
Источник: МГ/МВ belsat.eu
08:04 08/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение