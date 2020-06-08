«Назарбаев, уходи!» Сотни задержанных в Казахстане

К проведению протестных акций в казахстанских городах призвали инициативная группа по созданию демократической партии во главе с Жанбалатом Мамаем и движение «Демократический выбор Казахстана», созданное бывшим банкиром Мухтаром Аблязовым, который живет за границей. Повестка митингов — кредитная амнистия, освобождение политзаключенных, запрет продажи земель иностранцам.

Участники акций протеста скандировали «Старик, уходи!», «Назарбаев, уходи!», «Парламентская республика!».





Санитарные врачи Алматы и Нур-Султана выступили с опасениями от участия в массовых собраниях, объяснив это «повышением рисков заражения». Генеральная прокуратура в своем предупреждении также ссылалась на карантин.





В разных частях Алматы 6 июня задержаны более сотни людей. Задержания также прошли в Шымкенте, Семее, Актобе, Уральске и Кызылорде.









Сколько человек задержали в целом, неизвестно, но, по подсчетам журналистов, счет может идти на несколько сотен.





Международные правозащитные организации ранее неоднократно выражали обеспокоенность тем, что казахстанские власти, воспользовавшись карантином, ограничивают права и свободы и усиливают давление на активистов. Организация «Human Rights Watch «заявила, что меры реагирования на пандемию коронавируса выходят за рамки целесообразных, а карантинные меры вводились способами, которые иногда были «произвольными и несоразмерными».



