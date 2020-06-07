Капопацкая прошлась по Бабарико. Тот ответил в двух словах
Всплыла история о кресле премьера для экс-банкира.
В программе «Выборы ProContra» на телеканале Белсат претендентка на пост президента Анна Канопацкая резко прошлась по экс-банкиру Виктору Бабарике:
— Я искренне убеждена в том, что менеджер «Газпрома» не может быть президентом нашей страны. Это равнозначно тому, что педофил не может быть воспитателем в детском саду. Независимость Беларуси не продается ни за какие деньги. Я не буду, и вы не будете торговать суверенитетом и независимостью нашей страны.
В том же интервью Канопацкая признала, что это она предлагала Бабарике пост премьер-министра в обмен на участие в ее кампании:
— Я предлагала Виктору… Вот, кстати, тоже, он невнимательно меня слушает. Я предлагала ему пост председателя Национального банка. Если он хочет быть полезным нашей стране, он может возглавить Национальных банк. И реализовать там все те идеи, с которыми он идет сегодня.
На встрече в Могилеве с представителями своей инициативной группы в Могилеве Виктор Бабарико коротко ответил на выпад Анны Канопацкой: «Бог простит».
Напомним, что в конце мая в ходе встречи с участниками инициативной группы Виктор Бабарико заявил, что один из претендентов на пост президента предлагал ему должность премьера в обмен на снятие кандидатуры с выборов. Кто этот человек, он не тогда сообщил.
20:01 07/06/2020
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