Фоторепортаж: итог воскресных пикетов. Список задержанных





Список задержанных 7 июня

Минск





1. Олег Бобровский





2. Валентин Фролов





3. Вероника Мищенко





4. Павел Северинец





5. Ольга Николайчик





6. Всеслав Пашкевич





7. Александр Гречишников





8. Алексей Ананич





+ еще как миниум 2 человека





Гомель





1. Александр Шабалин





2. Алексей Доменков





3. Сергей Маслов





Как стало известно Правозащитному центру "Весна", около 10.30 часов утра в Минске задержан Олег Бобровский - член инициативной группы Светланы Тихановской.





Мужчину остановили сотрудники ДПС, рядом с которыми был микроавтобус темного цвета. У него забрали все подписные листы, столы и даже палатку. Кроме того, у Олега Бобровского было около 1500 собранных подписей избирателей. Его доставили в РУВД Советского района Минска, а личный автомобиль уже отбуксировали на штрафстоянку.





Задержание Олега Бобровского. Скриншот из онлайн-трансляции Радио Свободы

Тем временем к центру столицы направляются автозаки, сообщается в телеграмм-канале "Мая краіна Беларусь".





Наблюдатели за мирными собраниями #ControlBY сообщают, что к Комаровскому рынку стянуты милицейские силы: недалеко от библиотеки Янки Купалы по улице Хоружей стоят шесть автозаков и три машины ГАИ, а еще три автозака - недалеко от KFC. Также колонна автозаков замечена со стороны улицы Якуба Коласа.









Возле Комаровского рынка кроме пикета Светланы Тихановской разместились пикеты Сергея Черечня, Андрея Дмитриева, Валерия Цепкало, Виктора Бабарико.





Как сообщает TUT.BY, в 11.25 к одному сборщику подписей за Тихановскую подошли люди в штатском и затащили в бус. До этого сотрудникам ОМОНа, которые гуляют между пикетов, по рации передали его описание: "В оранжевой куртке, с папкой". Задержали мужчину сотрудники в штатском.









Девушки с цветами подошли к сотрудникам ОМОНа и предложили взять розы и раздавать их прохожим.





По подсчетам наблюдателей на 12.30 часов дня на площади у Комаровки присутствует около 730 человек.





Претендентка в кандидаты Ольга Ковалькова сообщила правозащитникам, что члена ее инициативной группы Валентина Фролова задержала милиция.





На пикетах присутствуют Павел Северинец, Николай Козлов, жена арестованного Николая Статкевича - Марина Адамович.









Около 13 часов в толпу людей, скандирующих лозунги "Жыве, Беларусь" начали подходить люди в штатском. Были попытки задержаний участников пикетов.





Кроме того, к независимым наблюдателям #ControlBY подошло несколько сотрудников в штатском, которые вели себя очень агрессивно и угрожали наблюдателям: говорили, чтобы они проводили свой мониторинг в другом месте и "пошли вон отсюда".





"Вы что-то попутали? Не понимаете с кем таскаетесь? Кто - мы, а кто - вы!" - сказал один из сотрудников милиции наблюдателям.





Двое сотрудников в штатском пошли в помещение крытого рынка. Еще двое остались на входе.





Подъехала машина со звукоусилителями:





"Уважаемые граждане! В месте вашего присутствия осуществляется сбор подписей в соответствии с действующим законодательством. Проведение других массовых мероприятий Минским городским исполкомом не разрешено. Не нарушайте законодательство Республики Беларусь!"





Люди сопровождают речь свистом.





Подсчитанное количество присутствующих возле Комаровского рынка 7 июня в 13.40





На 14.30 часов дня наблюдатели насчитали 950 человек.





Несколько человек было задержано на остановке "Дом мебели" в 16 часов дня. Задержанных забросили в микроавтобусы серебристого цвета. Среди задержанных - активистка "Народной грамады" Вероника Мищенко, Александр Гречишников, Алексей Ананич.





Телеграм-калал Nexta live сообщает о еще одном задержании: "задержание прямо у входа в метро со стороны силуэта 5 мин назад. Парень в майке с погоней, длинные волосы, рост невысокий". Позже "Весне" стало известно, что имя задержанного Всеслав Пашкевич. Его отвезли в РУВД Центрального района Минска.





Также возле Комаровского рынка была задержана Ольга Николайчик.





Политик Павел Северинец задержан возле своего дома. Люди пытались отбить его и не давали выехать микроавтобусу, в который погрузили Павла.





Также возле Комаровского рынка задержан парень, который стоял с плакатом о достижениях Лукашенко за 26 лет.

Гомель

В Гомеле задержан член инициативной группы Светланы Тихановской Александр Шабалин. Ему вручили повестку и сказали, что нужно проехать в отделение. После Александра Шабалина отвезли в Новобелицкий РОВД, якобы он является свидетелем по делу о краже. Начальник РОВД сказал активисту, что у него есть несколько дел, по которым он может задержать Шабалина в качестве свидетеля.





Задержан Алексея Доменков. Брат задержанного сообщил, что парня караулили сотрудники милиции в штатском, а потом задержали. Милиционеры не представлялись, а задержанному завязали руки ремнем.





Брату задержанного запрещали вести видеозапись. Но Александр Доменков успел сказать, что его задержали, чтобы он не попал на пикет по сбору подписей за Светлану Тихоновскую.





Сейчас под домом самого брата - Павла Доменкова - около 2.5 часов дежурит машина с сотрудниками милиции, запаркованная напротив его личного автомобиля.





Стало известно, что Сергей Маслов пошел пешком в пять утра из Чечерска в Гомель, чтобы поставить подпись за выдвижение кандидата в президенты. А в 13 часов дня перестал выходить на связь. Все это время под его домом дежурят милиционеры. Ранее Сергей Маслов отбывал административный арест в 15 суток за участие в несанкционированной акции 7 мая.





Информация будет дополняться и уточняться.

Напомним, на 7 июня во многих городах Беларуси объявлены пикеты по сбору подписей за выдвиженку в кандидаты на пост президента Светлану Тихановскую. Ее муж - Сергей Тихановский - сейчас находится в СИЗО вместе с другими задержанными на пикете в Гродно.









Неспокойная суббота: задержания и преследование не прекращаются

В Кобрине исчез сторонник блогера Сергея Тихановского Евгений Волк. Он был замечен в видео-роликах “Белсат”, посвященных блогеру.





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