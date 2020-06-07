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Брест: к пикетам оппозиции стоят с самого утра

В воскресенье пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты проходят в разных городах Беларуси. Не стал исключением и Брест.

Пикет Светланы Тихановской в Бресте. Фото: Милана Харитонова, belsat.eu

Здесь пикеты проходят одновременно за разных политиков.

Так, подписи собирают команды Светланы Тихановской, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня и других.

Оппозиционные пикеты в Бресте. Фото: Милана Харитонова, belsat.eu

Как сообщает корреспондент «Белсата», с 11:00 одновременно в очереди к пикетам стоят около 100 человек.
МГ/ИР belsat.eu
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