Брест: к пикетам оппозиции стоят с самого утра
В воскресенье пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты проходят в разных городах Беларуси. Не стал исключением и Брест.
Пикет Светланы Тихановской в Бресте. Фото: Милана Харитонова, belsat.eu
Здесь пикеты проходят одновременно за разных политиков.
Так, подписи собирают команды Светланы Тихановской, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня и других.
Оппозиционные пикеты в Бресте. Фото: Милана Харитонова, belsat.eu
Как сообщает корреспондент «Белсата», с 11:00 одновременно в очереди к пикетам стоят около 100 человек.
МГ/ИР belsat.eu
17:22 07/06/2020
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