Брест: к пикетам оппозиции стоят с самого утра

Пикет Светланы Тихановской в Бресте. Фото: Милана Харитонова, belsat.eu





Здесь пикеты проходят одновременно за разных политиков.





Так, подписи собирают команды Светланы Тихановской, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня и других.





Оппозиционные пикеты в Бресте. Фото: Милана Харитонова, belsat.eu





Как сообщает корреспондент «Белсата», с 11:00 одновременно в очереди к пикетам стоят около 100 человек.











