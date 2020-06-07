В Минске задержан Павел Северинец

Политик сегодня присутствовал на Комаровском рынке, где проходит сбор подписей за выдвижение альтернативных претендентов на президенсткое кресло.





Правозащитный центр "Весна" также сообщает как минимум о семи задержанных активистах в Минске. Среди них Ольга Николайчик, Валентин Фролов, Вероника Мищенко и Олег Бобровский.