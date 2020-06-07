День гнева и солидарности

На площади у Комаровского рынка в Минске в воскресенье, 7 июня, снова проходят пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов: Светлану Тихановскую, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Сергея Череченя.





К 13 часам выяснилось, что мужчина, которого задержали в 11.25, член инициативной группы Ольги Ковальковой Валентин Фролов. Об этом она сообщила у себя в Facebook.