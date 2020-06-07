Ранее выпускник МГИМО при МИД России работал в Совете безопасности, Генпрокуратуре, Администрации президента, послом в ОАЭ.





«Я хочу от него получить более высокий технологический уровень в промышленности. Во всех сферах, где это возможно. Он неплохой организатор», – заявил Лукашенко, добавив, что Головченко теперь «головой отвечает за дисциплину и порядок в правительстве».





UDF.BY поинтересовался у экономистов, какими они видят причины отставки прежнего премьер-министра и как оценивают способности нового руководителя правительства.

«Новый премьер, на мой взгляд, вообще не разбирается в макроэкономике»

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в комментарии UDF.BY]UDF.BY отметил, что названная причина отставки прежнего премьера является для него удивительной.





«С одной стороны Румасу уже надоело работать в правительстве. Но что меня удивило: Лукашенко сказал, что Румас хочет заниматься бизнесом и заработать хорошие деньги. У меня возникает вопрос: что же это за страна такая, где премьер-министр не в состоянии заработать денег на своей должности? Я бы назвал это уникальной ситуацией: руководитель правительства решил, что у него есть дела поважнее и отпросился заниматься бизнесом. Представляю, какой бы шок был в Германии, если бы Ангела Меркель попросила Бундестаг: отпустите меня заниматься бизнесом», – сказал Заико.





Экономист сделал пессимистический прогноз в связи со сменой правительства.





«У Лукашенко очень тяжелая ситуация. Я бы сказал, что его эпоха подходит к финишу. Это правительство не имеет никакой перспективы. Я бы сказал, что это стрессовый вариант решения. Новый премьер, на мой взгляд, вообще не разбирается в макроэкономике», – считает Заико.





Экономист не завидует Головченко.





«Почему-то его называют силовиком. Но парень закончил МГИМО и в Минске смог устроиться в Совбез, потому что в 1996 году тут никто не знал иностранных языков. Я бы, кстати, на месте некоторых задумался: не был ли он во время учебы в Москве в поле зрения российских спецслужб. А так я новому премьеру не завидую. Сейчас в стране не мелкие проблемы, а есть проблема задать новую траекторию развития экономики страны. Сомневаюсь, что он способен с этим справиться», – отметил Заико.

«Рассчитывать на то, что это правительство сможет решать какие-то задачи в экономике, очень наивно»

Экономист Лев Марголин в комментарии UDF.BY] UDF.BY отметил, что, по его мнению, руководитель страны не ставил задачи путем смены правительства улучшить ситуацию в экономике.





«Думаю, Румас спал и видел, чтобы скорее из правительства куда-нибудь уйти. Потому что его пребывание там ничего кроме урона репутации не несло. Но, не думаю, что Лукашенко ставил цель убрать из правительства определенных лиц. Скорее всего, он накануне президентских выборов ставил задачу сформировать правительство осадного положения. Там теперь хватает людей, так или иначе связанных с силовыми структурами. Видимо, расчет на то, что они будут беспрекословно выполнять его приказы, в том числе одиозные. В чем я на самом деле не уверен. У каждого кроме субординации есть еще голова на плечах», – сказал Марголин.





Экономист также пессимистически оценивает перспективы белорусской экономики под руководством нового правительства.





«Рассчитывать на то, что это правительство сможет решать какие-то задачи в экономике, очень наивно. Румас хотя бы был экономистом, а эти – даже не экономисты. Теперь за нашу экономику реально страшно. Я так понимаю, у них очень приблизительное представление о том, как в целом функционирует экономическая система страны, и особенно о том, что нужно делать в такой сложной ситуации», – полагает Марголин.





С другой стороны, по его мнению, перед Головченко и не будут ставиться сверхзадач.





«Судя по его карьерному росту, вполне может быть, что новый премьер – достаточно успешный менеджер. Но не более того. Все-таки руководство государством – это совершенно другой уровень, чем руководство какой-то отраслью или концерном. С другой стороны, от Головченко ничего не требуется кроме беспрекословного выполнения команд, поступающих сверху. Лукашенко на любую попытку Румаса предложить хоть какие-то реформы отвечал: это не ваше дело», – отметил Марголин.



