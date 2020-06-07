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Фотофакт: В Волковыске спецслужбы вмонтировали в скворечник камеру для съемки сбора подписей

Сотрудники КГБ либо других спецподразделений МВД, в обязанности которых входит слежка и видеосъемка пикетов по сбору подписей в поддержку НеЛукашенко, креативно подошли к исполнению своих обязанностей в Волковыске.


Видеокамера для съемки процесса была вмонтирована в скворечник, подвешенный на дерево прямо напротив столиков, за которыми сидели сборщики подписей. В минувшую субботу в Волковыске проходили законные и согласованные пикеты по сбору подписей в поддержку Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и других претендентов в кандидаты, пишет volkovysk.by .

Сам скворечник был заботливо укрыт сверху пленкой для защиты от дождя, а еще скворец провел электричество к своему жилищу.

Обнаружить скворечник удалось благодаря проколу спецслужб. Когда в субботу собралось немалое для небольшого городка количество людей, многие заметили отличие вчерашнего пикета от предыдущих – отсутствие мутных личностей в штатском с видеокамерами.

Примененное в Волковыске техническое решение с элементами естественной маскировки можно объяснить банальным желанием сексотов провести субботний день не с камерой в руках, в плодотворном труде на своей даче – вроде как лето начинается.

Хотя причиной изобретательности могла стать и необходимость любой ценой выполнить план по задержаниям и штрафам: ведь отсутствие сотрудников в штатском могло спровоцировать у организаторов и участников пикетов небывалый позыв к проявлению гарантированных Конституцией прав и свобод в виде лозунгов, призывов и прочих действий, которые затем любой суд Беларуси на основе представленной из скворечника видеозаписи квалифицировал бы как нарушение законодательства о проведении массовых мероприятий.
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