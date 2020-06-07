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Белорусские спецслужбы готовы к возможной зачистке пикетов на Комаровке

Не исключено, что белорусские власти приняли решение устроить сегодня грандиозную и показательную зачистку организаторов участников пикетов по сбору подписей в поддержку альтернативных режиму претендентов в кандидаты в президенты.

Об этом свидетельствуют сообщения проживающих в районе рынка граждан в соцсетях, а также опубликованные фото. Уже с утра в близлежащих к рынку дворах были «спрятаны» автозаки и автомобили ГАИ. Автозаки замечены и на поездах к району Октябрьской площади и Комаровки.

Поводом для начала силовой зачистки могут стать любые действия участников, которые, по мнению властей, нарушают законодательство о проведении массовых мероприятий. Ранее, нормы поведения во время сбора подписей озвучил глава Мингорисполкома Анатолий Сивак.

«Все-таки фиксируются факты, когда цель не сбор подписей, а совсем другая - чтобы спровоцировать беспорядки. Оскорбления звучат. Эта ситуация находится под нашим жестким контролем и дальше будет контролироваться, будут приниматься меры, чтобы не допускать нарушений законодательства», -заявил Сивак после доклада у Лукашенко.

Радио Свабода ведет стрим с Комаровского рынка и уже сообщило о задержании одного из сборщиков подписей, а также активиста группы Светланы Тихановской. Также, перед рынком на остановке для маршрутных такси припаркованы два серых микроавтобуса с сотрудниками спецслужб.
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