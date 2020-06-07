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В Витебске задержан активист кампании "Страна для жизни" Александр Матеюк

Вечером 6 июня в Витебске был задержан волонтер инициативной группы по сбору подписей за Светлану Тихановскую Александр Матеюк.

Ему удалось сообщить витебским правозащитникам из отделения милиции, что против него составлен протокол по статье 23.34 КоАП, и его обвинили в участии в несанкционированном пикете 31 мая. Час спустя телефон Матеюка уже был недоступен.

Александр Матеюк сказал по телефону, что его задержали на выходе из подъезда - он собирался ехать на дачу, чтобы помочь своим родителям.

Скорее всего, мужчина был помещен в следственный изолятор, где уже содержатся Алена Янушковская, Олег Павлов и Александр Якушков, участники пикета 31 мая. Александр Матеюк ранее отсидел четыре дня в изоляторе, так как был осужден за участие во встрече с блогером Тихановским.

Судебные процессы состоятся в понедельник, 8 июня.

Напомним, что это абсолютно законные пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты. 


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