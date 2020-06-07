Ему удалось сообщить витебским правозащитникам из отделения милиции, что против него составлен протокол по статье 23.34 КоАП, и его обвинили в участии в несанкционированном пикете 31 мая. Час спустя телефон Матеюка уже был недоступен.





Александр Матеюк сказал по телефону, что его задержали на выходе из подъезда - он собирался ехать на дачу, чтобы помочь своим родителям.





Скорее всего, мужчина был помещен в следственный изолятор, где уже содержатся Алена Янушковская, Олег Павлов и Александр Якушков, участники пикета 31 мая. Александр Матеюк ранее отсидел четыре дня в изоляторе, так как был осужден за участие во встрече с блогером Тихановским.





Судебные процессы состоятся в понедельник, 8 июня.





Напомним, что это абсолютно законные пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты.



