Фотофакт: чиновники изобразили футболистов в «стенке»
Бросается в глаза, как на этом фото из Могилёва при посещении Лукашенко Свято-Никольского монастыря стоят вертикальщики: словно футболисты в "стенке"
"Привыкли, бедняги, ждать удара".
Здесь, правда, жест непроизвольный, но означает то же: прикрытие жизненно важных органов.
Привыкли, бедняги, ждать удара. И, наверное, с удовольствием увидели бы на месте нынешнего шефа какого-нибудь правильного менеджера. Но и подумать об этом бояться. Страх, страх, пишет политолог Александр Класковский.
Фото БЕЛТА.
12:03 07/06/2020
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