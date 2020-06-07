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Венедиктов: Путин расстроится, если Лукашенко не приедет 24 июня на парад в Москву

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что у Владимир Путин расстроится, если Александр Лукашенко не приедет 24 июня на парад в Москву.



В эфире программы «Будем наблюдать» Венедиктов сказал: «Для меня интересно, а приедет ли 24-го Александр Григорьевич Лукашенко на парад. Приглашение направлено. Будет ли это таким продолжающимся противостоянием. Или, воспользовавшись этим, чтобы встретиться с Путиным, снять это противостояние. Давайте посмотрим».

А на вопрос слушателя: «Расстроится ли Путин, если Лукашенко не приедет», 
ответил так:

«Я думаю, что да. Потому что Путин позиционирует себя в условиях парада как победитель в Великой Отечественной войне. И соответственно он как лидер бывших республик Советского Союза и лидер стран победительниц. Поскольку Советский Союз, Россия читай лидер победителей. Но Путин лидер, понятно, что Беларусь, которая понесла огромные потери, там четверть населения или треть населения, самая партизанская область я бы сказал тогда была. Конечно, она входит в число стран победительниц. Без всякого на то сомнения. И жертв, и победительниц. Поэтому, конечно, расстроится».
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